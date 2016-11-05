ЦСКА на матче с "Амкаром" будет чествовать чемпионов СССР-1991

В перерыве матча 13-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Амкаром" состоится чествование футболистов армейского клуба, ставших победителями последнего чемпионата СССР в 1991 году, сообщает официальная страница ЦСКА в Instagram. Встреча состоится 6 ноября, начало - в 19.00 по московскому времени.
Матч #ЦСКААмкар состоится 6 ноября. Так совпало, что эта дата занимает важное место в красно-синей истории. 6 ноября 2005 года в предпоследнем туре чемпионата России наша команда обыграла московское Динамо со счетом 2:1 и досрочно выиграла звание Чемпиона России по футболу. А 6 ноября 1974-го армейцы сыграли первый официальный матч на старой "Песчанке". Клуб гордится своей историей, поэтому перед завтрашней игрой вас ждет несколько сюрпризов, связанных с героями армейского футбола прошлых лет. В перерыве состоится чествование команды ЦСКА 1991 года, победившей в последнем чемпионате СССР - на поле выйдут прославленные футболисты того времени. Ждем вас на стадионе, чтобы вместе поприветствовать наших чемпионов!
Dragan
В.КАПЛИЧНЫЙ,Ю.ИСТОМИН,В.АСТАПОВСКИЙ,В.ЧАНОВ,В.ХИДИЯТУЛЛИН,А.ШЕСТЕРНЕВ-ВОТ ЭТО ЦСКА!
22:36
spetrov
Отличная была команда. Павлу Федоровичу светлая память.
22:25
Ivenhoe
Да, это была "дрим-тим": Татарчук, Еремин, Брошин, Корнеев, Галямин и Ко! Чтобы какая-то команда вышла из 1-й лиги и сразу, до предпоследнего тура билась с Киевом за золото (1990 год) - такого не было и уже не будет. Жаль, что сказка так быстро закончилась...
21:46
Helicopter
Вот она причина моего 25 лет за ЦСКА.
21:41
Ботаникум
Хорошая была команда! И Павел Фёдорович Садырин у руля! Дима Кузнецов капитанил...... Довелось видеть ЦСКА, игравший в 1-й лиге, на старом стадионе.
21:17