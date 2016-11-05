ЦСКА на матче с "Амкаром" будет чествовать чемпионов СССР-1991

В перерыве матча 13-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Амкаром" состоится чествование футболистов армейского клуба, ставших победителями последнего чемпионата СССР в 1991 году, сообщает официальная страница ЦСКА в Instagram. Встреча состоится 6 ноября, начало - в 19.00 по московскому времени.