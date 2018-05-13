Чемпионат России-2017/18 – рекордный по средней посещаемости!

Чемпионат России-2017/18 стал рекордным с точки зрения средней посещаемости. Отметим, что в расчеты принимались только матчи, которые проходили со зрителями. Игры без зрителей никаким образом на среднем показателе не сказывались.
По общей посещаемости, естественно, выделяется сезон-2011/12 – матчей в том переходном турнире было намного больше. (Алексей МОРОЗ)
Самые посещаемые чемпионаты России
|
Сезон
|
Общая посещаемость
|
В среднем
|
2017/18
|
3 353 024
|
13 971
|
2012/13
|
3 126 393
|
13 192
|
2007
|
3 147 567
|
13 115
|
2008
|
3 099 451
|
12 914
|
2011/12
|
4 542 405
|
12 905
ladafan
чепушилка - во всех чемпах есть явные лидеры по посещаемости.......
17:41
Гарик "внук Наташи" Попов
Если бы не Зенит и Спартак,ср. посещаемость была бы на уровне Эстонии.
17:26
kutuzo zdes
Спасибо петербуржцам за то что на свои деньги построили прекрасный стадион! а вот москва - давно!
17:23