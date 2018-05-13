17:15 | Футбол — РФПЛ

Чемпионат России-2017/18 – рекордный по средней посещаемости!

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Чемпионат России-2017/18 стал рекордным с точки зрения средней посещаемости. Отметим, что в расчеты принимались только матчи, которые проходили со зрителями. Игры без зрителей никаким образом на среднем показателе не сказывались.

По общей посещаемости, естественно, выделяется сезон-2011/12 – матчей в том переходном турнире было намного больше. (Алексей МОРОЗ)

Самые посещаемые чемпионаты России

Сезон

Общая посещаемость

В среднем

2017/18

3 353 024

13 971

2012/13

3 126 393

13 192

2007

3 147 567

13 115

2008

3 099 451

12 914

2011/12

4 542 405

12 905

Положение команд в чемпионате России по футболу

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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ladafan

чепушилка - во всех чемпах есть явные лидеры по посещаемости.......

17:41

Гарик "внук Наташи" Попов

Если бы не Зенит и Спартак,ср. посещаемость была бы на уровне Эстонии.

17:26

kutuzo zdes

Спасибо петербуржцам за то что на свои деньги построили прекрасный стадион! а вот москва - давно!

17:23

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