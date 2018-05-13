Чемпионат России-2017/18 – рекордный по средней посещаемости!

Чемпионат России-2017/18 стал рекордным с точки зрения средней посещаемости. Отметим, что в расчеты принимались только матчи, которые проходили со зрителями. Игры без зрителей никаким образом на среднем показателе не сказывались.

По общей посещаемости, естественно, выделяется сезон-2011/12 – матчей в том переходном турнире было намного больше. (Алексей МОРОЗ)

Самые посещаемые чемпионаты России

Сезон Общая посещаемость В среднем 2017/18 3 353 024 13 971 2012/13 3 126 393 13 192 2007 3 147 567 13 115 2008 3 099 451 12 914 2011/12 4 542 405 12 905

Положение команд в чемпионате России по футболу