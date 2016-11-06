Чалов дебютировал в чемпионате России

На 75-й минуте игры 13-го тура чемпионата России ЦСКА – "Амкар" свой дебют в первой армейской команде во внутреннем первенстве совершил нападающий Федор Чалов. Футболист молодежного состава москвичей заменил Карлуша Страндберга. Выход 18-летнего игрока на поле болельщики на "Арене ЦСКА" встретили овацией.

Напомним, что в гостевом матче 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА с "Монако" (5:0) Чалов оформил покер. Позже сам футболист заявил, что готов к дебюту в главной команде.

Свой дебют в первой команде ЦСКА форвард совершил 21 сентября в кубковой игре против "Енисея" (1:2).

Трансляция матча ЦСКА – "Амкар"