Федор Чалов: "Все больше чувствую, что готов сыграть за главный состав ЦСКА"

Нападающий молодежного состава ЦСКА Федор Чалов, оформивший покер в гостевом матче 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА с "Монако" (5:0), скромно оценил свой успех на международной арене, сообщает клубная пресс-служба. Также 18-летний форвард заявил, что чувствует в себе силы сыграть за главную армейскую команду.
– Как прокомментируете матч в целом?
– Первые минут пятнадцать-двадцать был равный футбол. Потом мы воспользовались ошибкой монегасков и открыли счет. "Монако" мог сравнять счет, но, к счастью, в среду только мы забивали мячи.
– Как оцените свой бомбардирский успех?
– Успех? (После паузы.) Да нет, это всего лишь Юношеская лига УЕФА. Нужно упорно трудиться, чтобы подобного добиться на взрослом уровне.
– Чувствуете в себе силы выйти на матч в составе первой команды?
– В последнее время все больше это чувствую, но решать тренерам.
– Вашу фамилию скандировали на матче основных составов – слышали это?
– Конечно, слышал, испытал непередаваемые чувства. В этот момент я сидел на скамейке запасных, мне даже неудобно стало. Я ничего невероятного не сделал, чтобы мою фамилию скандировали.
crabuzz
RSDsouth в Европе полно 18-летних на основных ролях... А у нас всё еще Кокорин -подающий надежды )*********** Блин, смотрнел давеча Аякс-Седльта после Краснодара... Слёзы лил горькие:( Неужто у нас таких Дольбергов нет? Вон, Чалов же есть, почему в молодёжке?(
12:22
RSDsouth
в Европе полно 18-летних на основных ролях... А у нас всё еще Кокорин -подающий надежды )
12:11
ziggy1976
там щас такой качество состава, что чувства вполне могут быть оправданы)
11:49
spetrov
Чарли Бэббит пошутил? (с)
11:48
А380726
Свин,иди уже проспись, наконец :(
11:44
Блудный Свин
Фпирёд Федька! Пару раз оажанёшь и кони тут же озвистывать начнуд!!11
11:16