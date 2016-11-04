Федор Чалов: "Все больше чувствую, что готов сыграть за главный состав ЦСКА"

Нападающий молодежного состава ЦСКА Федор Чалов, оформивший покер в гостевом матче 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА с "Монако" (5:0), скромно оценил свой успех на международной арене, сообщает клубная пресс-служба. Также 18-летний форвард заявил, что чувствует в себе силы сыграть за главную армейскую команду.

– Как прокомментируете матч в целом?

– Первые минут пятнадцать-двадцать был равный футбол. Потом мы воспользовались ошибкой монегасков и открыли счет. "Монако" мог сравнять счет, но, к счастью, в среду только мы забивали мячи.



– Как оцените свой бомбардирский успех?

– Успех? (После паузы.) Да нет, это всего лишь Юношеская лига УЕФА. Нужно упорно трудиться, чтобы подобного добиться на взрослом уровне.



– Чувствуете в себе силы выйти на матч в составе первой команды?

– В последнее время все больше это чувствую, но решать тренерам.



– Вашу фамилию скандировали на матче основных составов – слышали это?

– Конечно, слышал, испытал непередаваемые чувства. В этот момент я сидел на скамейке запасных, мне даже неудобно стало. Я ничего невероятного не сделал, чтобы мою фамилию скандировали.