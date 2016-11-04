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Федор Чалов: "Все больше чувствую, что готов сыграть за главный состав ЦСКА"

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Федор ЧАЛОВ.Федю – надо. Почему болельщики ЦСКА требуют выпустить на поле Чалова

Нападающий молодежного состава ЦСКА Федор Чалов, оформивший покер в гостевом матче 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА с "Монако" (5:0), скромно оценил свой успех на международной арене, сообщает клубная пресс-служба. Также 18-летний форвард заявил, что чувствует в себе силы сыграть за главную армейскую команду.

– Как прокомментируете матч в целом?

– Первые минут пятнадцать-двадцать был равный футбол. Потом мы воспользовались ошибкой монегасков и открыли счет. "Монако" мог сравнять счет, но, к счастью, в среду только мы забивали мячи.

– Как оцените свой бомбардирский успех?

– Успех? (После паузы.) Да нет, это всего лишь Юношеская лига УЕФА. Нужно упорно трудиться, чтобы подобного добиться на взрослом уровне.

– Чувствуете в себе силы выйти на матч в составе первой команды?

– В последнее время все больше это чувствую, но решать тренерам.

– Вашу фамилию скандировали на матче основных составов – слышали это?

– Конечно, слышал, испытал непередаваемые чувства. В этот момент я сидел на скамейке запасных, мне даже неудобно стало. Я ничего невероятного не сделал, чтобы мою фамилию скандировали.

Дополнительная информация

https://vk.com/pfc_cska_youth?w=wall-607381_9524

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КОММЕНТАРИИ (6)
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crabuzz

RSDsouth в Европе полно 18-летних на основных ролях... А у нас всё еще Кокорин -подающий надежды )*********** Блин, смотрнел давеча Аякс-Седльта после Краснодара... Слёзы лил горькие:( Неужто у нас таких Дольбергов нет? Вон, Чалов же есть, почему в молодёжке?(

12:22

RSDsouth

в Европе полно 18-летних на основных ролях... А у нас всё еще Кокорин -подающий надежды )

12:11

ziggy1976

там щас такой качество состава, что чувства вполне могут быть оправданы)

11:49

spetrov

Чарли Бэббит пошутил? (с)

11:48

А380726

Свин,иди уже проспись, наконец :(

11:44

Блудный Свин

Фпирёд Федька! Пару раз оажанёшь и кони тут же озвистывать начнуд!!11

11:16

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