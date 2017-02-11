Борис Игнатьев: "Торпедо" могло бы предложить Миранчуку 80 тысяч рублей в месяц"

Экс-главный тренер сборной России, вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев отметил, что полузащитник Алексей Миранчук принял правильное решение, оставшись в "Локомотиве". По его словам, это очень хороший игрок, который пока не раскрыл свой потенциал.

– Алексей – одно из достояний нашего футбола. С надеждой смотрим на него, ждем, когда этот бутон раскроется. Верю, что к 2018 году дождемся. Он остался в "Локо", приняв, на мой взгляд, самое верное решение. Тяжба с клубом – результат того, что люди со стороны пытались вникнуть в его спортивные проблемы и якобы сделать лучше. Кто эти люди со стороны? Это ведь не только Миранчука касается. Рядом с молодыми игроками часто есть более взрослые люди, которые подталкивают к таким решениям, которые не развивают футболиста, а используют для получения сиюминутной выгоды. Но это для игрока все временно – можно получить деньги и купить "Майбах", но потерять драйв, адреналин. К Алексею в "Локо" относятся хорошо, доверяют. По тому, что читаю в прессе, клуб дает хорошую зарплату. Не у каждого футболиста РФПЛ такая есть. Сколько бы Алексею могло предложить "Торпедо"? Если пофантазировать и поскрести по сусекам, не более 80 тысяч рублей.

Почему Семин Самедова вывел из состава, а Миранчука ставит? Потому что Самедов сказал, что уходит, а Миранчук был в таком плавающем состоянии.

Чем хорош Алексей? Техничен, видит поле, чувствует ритм и динамику игры. У него великолепная левая нога. Чем-то мне он напоминает Егора Титова, но ему пока, конечно, уступает.