14:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Борис Игнатьев: "Торпедо" могло бы предложить Миранчуку 80 тысяч рублей в месяц"

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Экс-главный тренер сборной России, вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев отметил, что полузащитник Алексей Миранчук принял правильное решение, оставшись в "Локомотиве". По его словам, это очень хороший игрок, который пока не раскрыл свой потенциал.

 
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– Алексей – одно из достояний нашего футбола. С надеждой смотрим на него, ждем, когда этот бутон раскроется. Верю, что к 2018 году дождемся. Он остался в "Локо", приняв, на мой взгляд, самое верное решение. Тяжба с клубом – результат того, что люди со стороны пытались вникнуть в его спортивные проблемы и якобы сделать лучше. Кто эти люди со стороны? Это ведь не только Миранчука касается. Рядом с молодыми игроками часто есть более взрослые люди, которые подталкивают к таким решениям, которые не развивают футболиста, а используют для получения сиюминутной выгоды. Но это для игрока все временно – можно получить деньги и купить "Майбах", но потерять драйв, адреналин. К Алексею в "Локо" относятся хорошо, доверяют. По тому, что читаю в прессе, клуб дает хорошую зарплату. Не у каждого футболиста РФПЛ такая есть. Сколько бы Алексею могло предложить "Торпедо"? Если пофантазировать и поскрести по сусекам, не более 80 тысяч рублей.

Почему Семин Самедова вывел из состава, а Миранчука ставит? Потому что Самедов сказал, что уходит, а Миранчук был в таком плавающем состоянии.

Чем хорош Алексей? Техничен, видит поле, чувствует ритм и динамику игры. У него великолепная левая нога. Чем-то мне он напоминает Егора Титова, но ему пока, конечно, уступает.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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ЗЮК

Влад2017,ты и есть ошибка,малолетняя ошибка природы.

16:33

Vorlod

К 80 тыс. в месяц Миранчука можно было бы только приговорить .

15:49

Влад2017

ЗЮК сам научишь 20 ошибок у тебя.

15:28

ЗЮК

Влад2017,деревенщина,научись писать без ошибок.

15:15

Влад2017

Ага если бы продали бы Торпедо Мамуту сейчас бы в премьер лиги играли, а не в нищем состояние находились бы. Сравнивать с наркоманом Титовым не нужно.

15:06

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