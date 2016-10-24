Болельщики ЦСКА объяснили появление баннера "ЛСПНХ"

Группа фанатов ЦСКА "Люди в черном" подчеркнула, что появление баннера на матче 11-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:1), адресованного главному тренеру красно-синих Леониду Слуцкому, связано с накопившимся количеством вопросов к специалисту. По словам болельщиков, им не нужен тренер, который отвернулся от людей, поддерживающих команду.
- В последнее время к Леониду Викторовичу накопилось много вопросов, которые связаны как с игрой команды, так и с его личным поведением, - утверждается в сообщении, опубликованном на странице группы "Люди в черном" в социальной сети "Вконтакте". - Раньше, когда у нас возникали какие-то недопонимания, мы встречались и выясняли все лично, не переходя на личности. Когда-то ЛВС сам просил о встрече, когда-то - просили мы. Во время паузы на матчи сборной, когда мы хотели встретиться со Слуцким, нам было отказано.
В связи с этим мы адресовали такое же послание нашему тренеру. Надеемся, что ни у кого больше не будет вопросов про то, что мы забыли про заслуги и титулы, которые Лёня принес нашему клубу. Если тренер сам отворачивается от фанатов команды, которую он тренирует, то нам не нужен такой тренер.
Tim O'Fey
Вот как с ними встречаться, если они неадекватные? Если они сразу матом шлют когда у них вопросы - о чём с ними можно говорить? Дебилы, позорящие фан-движение. ПНХ с трибуны!
14:12
ну я
Да на хрена такие фаны нужны??? Поддерживать команду надо, особенно в трудное время! "Леня", для вас он Леонид Викторович! Мы 6 циклов купить ни кого не можем и при этом играем и выигрываем. В том числе и благодаря Слуцкому! Взяли моду со спартачей!
14:08
Блудный Свин
Ответ Слуцкого: ЛВЧПНХ
14:01
DenKa86
Содержание данного баннера показывает даже не столько уровень культуры этих "фанатов"... с ним то и так было все понятно. Люди приходят типо поддержать команду, но при этом полный ноль в плане понимания текущей ситуации в клубе. Значит дело не в болении, а просто хочется попрыгать, поорать и т.д. И пока такие болельщики будут нужны клубам, то не стоит ждать на стадионах семьи, ибо смотреть на кучку матерящихся придурков и еще платить за это... нет уж, спасибо.
13:55
nikel.
Печально. Думал такие головозадые есть только у Спартака.
13:54
Cantоna13
Мания величия лупит подлых на всех уровнях, от мелкой шушеры с банерами до гинера с бредом о судьях. Лёньчик это лучшее что могло случиться с этим клубом. Его вина в убогости команды равна вкладу в чемпионства, ни больше ни меньше, то есть Лёнька невиноуник.))
13:50
обманутый лох
Если бы клуб, который всегда будет первым, впадал в истерику после каждого подобного выкидыша с виража, то не было б ни титулов ни стадиона
13:43
ks86
А так пса возьмите обратно, пока его в дурку не упрятали
13:38
Rasmus Teesalu
думаю, 31-го октября у конявых будет уже другой трейнер. лучше онопко им не найти пока по средствам
13:36
DMisha4
Вот ведь, к человеку на встречу попросились, а он не согласился. И видимо авторы банера серьезно считают, что он был обязан их принять. По-моему у некоторых товарищей явная потеря восприятия реальности. Никто с вами встречаться не обязан, уважаемые.
13:34
Meddle
Adios Аmigos R. хорошая песня, душевная, особенно мелодия. Чайф?
13:29
Инквизитор Зол
Я вот о чём! Каждый из посетителей СЭ может тренировать РЕАЛ! Даж Митяй Антибомж!))) Только сколько? 3... 5... или 7 лет? Или когда болелы не прибьют? ))) Бегать вдоль бровки и кричать давай-давай все умеют.) А стул... фишка а-ля Лобановский не катит! НЕ КАТИТ!((((
13:24
andrey62
Я вообще не понимаю при чем тут Слуцкий? Играть просто некому.Не ужели он не понимает что надо усилить состав,купить забивного напа,омолодить защиту? Он и так со средним составом 3-и чемпионства из 4-х выиграл! Посмотрите на составы Зенита,Спартака,Локо и все станет ясно. Я верю что и в этот раз Леня что нибудь придумает! А фанатам надо подумать что им надо:разговоров по душам или побед? Леня ВЕРИМ!!!!!!
13:23
Sergio 79
Кого ваше мнение интересует, кучка повернутых идиотов. Кто платит тот и решит кто будет тренировать ЦСКА, а кто ПНХ
13:18
Adios Аmigos R.
П_о_в_а_р Леонидий, ответь!!! Уэльс не пройдёт!!! 13:06 ================ Ответ стандартный - "мы - овно"...но всё пройдёт - и Уэльс и печаль и радость...лишь любовь (к Спартаку) не проходит, нет...
13:14
обманутый лох
Обидно , что в трудные для клуба (по объективным причинам) времена находятся фаны готовые воткнуть нож в спину. Это совершенно ничтожно!
13:12
Lane
Блин, фанатики просто бесят. С чего ему вообще видится с ними? Есть директора клуба и так далее, не нравится работа - уволят, нравится - оставят. Это псевдопотриотизм в клбуах просто задолбал.
13:11
pravda1979
"Равно встречай успех и поруганье, не забывая, что их голос лжив"...
13:11
shms
Устал Леня..Такое трудное чемпионство выиграли в борьбе с Ростовом и Зенитом-после этого обмыть хорошенько надо и отдохнуть, а тут сборы, Евро, потом подготовка ЦСКА к новому сезону и пошло-поехало. Он уже об отдыхе в декабре мечтает, а еще играть полтора месяца
13:06
П_о_в_а_р
Леонидий, ответь!!! Уэльс не пройдёт!!!
13:06
СашаРичагин
А кто-то верит, что есть человек, предсказавший, что вот это всё именно и произойдёт со Слуцким, причём, предсказавший это год назад, когда Слуцкий был тренером явного лидера чемпионата и был официально назначен тренером сборной? Да, такой человек есть. Он предказал провал на Евро, неудачный для ЦСКА чемпионат 2016-17 и отставку Слуцкого. Забавно, но фамилия этого человека - СЛУЦКИЙ! Только зовут его Вадим. См. "вадим слуцкий про киплинга мутко и мн др" на сайте Проза.ру.
12:59
Garik20002
а команде не нужны такие болельщики
12:52