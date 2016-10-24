Болельщики ЦСКА объяснили появление баннера "ЛСПНХ"

Группа фанатов ЦСКА "Люди в черном" подчеркнула, что появление баннера на матче 11-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:1), адресованного главному тренеру красно-синих Леониду Слуцкому, связано с накопившимся количеством вопросов к специалисту. По словам болельщиков, им не нужен тренер, который отвернулся от людей, поддерживающих команду.

- В последнее время к Леониду Викторовичу накопилось много вопросов, которые связаны как с игрой команды, так и с его личным поведением, - утверждается в сообщении, опубликованном на странице группы "Люди в черном" в социальной сети "Вконтакте". - Раньше, когда у нас возникали какие-то недопонимания, мы встречались и выясняли все лично, не переходя на личности. Когда-то ЛВС сам просил о встрече, когда-то - просили мы. Во время паузы на матчи сборной, когда мы хотели встретиться со Слуцким, нам было отказано.

В связи с этим мы адресовали такое же послание нашему тренеру. Надеемся, что ни у кого больше не будет вопросов про то, что мы забыли про заслуги и титулы, которые Лёня принес нашему клубу. Если тренер сам отворачивается от фанатов команды, которую он тренирует, то нам не нужен такой тренер.

Фанаты ЦСКА вывесили новый баннер с обращением к Слуцкому