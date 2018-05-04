19:55 | Футбол — РФПЛ

Болельщик "Спартака", обвиняющий Тарасова в нападении, снял побои. Фото

Справка из травмпункта. Фото "СЭ"
Справка из травмпункта. Фото "СЭ"
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Болельщик "Спартака" Андрей Измайлов, написавший заявление в полицию в связи с инцидентом в кафе в центре Москвы, снял побои в травмпункте.

Измайлов утверждает, что вечером 1 мая его ударил футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов из-за фото в сториз Инстаграм, на котором игрок курит кальян. По словам болельщика, после Тарасова его также ударил человек, который в компании футболиста смотрел в кафе полуфинальный матч Лиги чемпионов "Реал""Бавария".

В справке из травмпункта значится, что у Измайлова диагностированы ушиб и осаднение мягких тканей области лба. Осаднение - медицинский термин, означающий поверхностное механическое повреждение кожи, представляющее собой совокупность близко расположенных ссадин, разделенных участками неповрежденной кожи.

Тарасов и представители кафе ранее опровергли информацию о конфликте. Футболист сказал, что его в тот вечер в данном заведении не было вообще.

Болельщик "Спартака" утверждает, что его ударил Тарасов. Игрок это отрицает

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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merniloskut

Тарас должен сидеть!

20:30

Serenky25

В редакции СЭ профессионалы работают. СниМают информацию с мозга человека находящегося в бессознательном состоянии. Справку дали. Фото же видел. Своя клиника. Профи. (((:

20:19

кузя23

Serenky25 Кузя23_______Лежал без сознания(((: 20:10_Но его сознание ещё вчера вывалило эту историю в редакцию СЭ)

20:15

баламошка

Настоящий детектив. Надеюсь, что дело доверят Анискину.

20:12

Serenky25

Кузя23_______Лежал без сознания(((:

20:10

на_заборе_мелом

пусть себе голову снимет,еще раз убеждаюсь какая у нас молодежь тупая...лишь бы лайков набрать

20:09

awko29

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

20:08

кузя23

Я не силен в юридических вещах, но как можно зарегестрировать побои нанесенные 1го мая 4-м числом? А хде избиенный шлялся еще три дня?)

20:05

кузя23

На бланке эмблема СЭ) Уже своя поликлиника ?)

20:02

delacrua

никому не интересен этот бред. написать больше не о чем?

20:00

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