Болельщик "Спартака", обвиняющий Тарасова в нападении, снял побои. Фото

Болельщик "Спартака" Андрей Измайлов, написавший заявление в полицию в связи с инцидентом в кафе в центре Москвы, снял побои в травмпункте.
Измайлов утверждает, что вечером 1 мая его ударил футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов из-за фото в сториз Инстаграм, на котором игрок курит кальян. По словам болельщика, после Тарасова его также ударил человек, который в компании футболиста смотрел в кафе полуфинальный матч Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария".
В справке из травмпункта значится, что у Измайлова диагностированы ушиб и осаднение мягких тканей области лба. Осаднение - медицинский термин, означающий поверхностное механическое повреждение кожи, представляющее собой совокупность близко расположенных ссадин, разделенных участками неповрежденной кожи.
Тарасов и представители кафе ранее опровергли информацию о конфликте. Футболист сказал, что его в тот вечер в данном заведении не было вообще.
Болельщик "Спартака" утверждает, что его ударил Тарасов. Игрок это отрицает
merniloskut
Тарас должен сидеть!
20:30
Serenky25
В редакции СЭ профессионалы работают. СниМают информацию с мозга человека находящегося в бессознательном состоянии. Справку дали. Фото же видел. Своя клиника. Профи. (((:
20:19
кузя23
Serenky25 Кузя23_______Лежал без сознания(((: 20:10_Но его сознание ещё вчера вывалило эту историю в редакцию СЭ)
20:15
баламошка
Настоящий детектив. Надеюсь, что дело доверят Анискину.
20:12
Serenky25
Кузя23_______Лежал без сознания(((:
20:10
на_заборе_мелом
пусть себе голову снимет,еще раз убеждаюсь какая у нас молодежь тупая...лишь бы лайков набрать
20:09
awko29
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
20:08
кузя23
Я не силен в юридических вещах, но как можно зарегестрировать побои нанесенные 1го мая 4-м числом? А хде избиенный шлялся еще три дня?)
20:05
кузя23
На бланке эмблема СЭ) Уже своя поликлиника ?)
20:02
delacrua
никому не интересен этот бред. написать больше не о чем?
20:00