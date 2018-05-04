Болельщик "Спартака", обвиняющий Тарасова в нападении, снял побои. Фото

Болельщик "Спартака" Андрей Измайлов, написавший заявление в полицию в связи с инцидентом в кафе в центре Москвы, снял побои в травмпункте.

Измайлов утверждает, что вечером 1 мая его ударил футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов из-за фото в сториз Инстаграм, на котором игрок курит кальян. По словам болельщика, после Тарасова его также ударил человек, который в компании футболиста смотрел в кафе полуфинальный матч Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария".

В справке из травмпункта значится, что у Измайлова диагностированы ушиб и осаднение мягких тканей области лба. Осаднение - медицинский термин, означающий поверхностное механическое повреждение кожи, представляющее собой совокупность близко расположенных ссадин, разделенных участками неповрежденной кожи.

Тарасов и представители кафе ранее опровергли информацию о конфликте. Футболист сказал, что его в тот вечер в данном заведении не было вообще.

Болельщик "Спартака" утверждает, что его ударил Тарасов. Игрок это отрицает