Артем Дзюба: "Никогда не прощу "Спартаку" некоторых вещей"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча 9-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:2) рассказал, что эмоции били через край. Он добавил, что матчи со "Спартаком" являются для него принципиальными.

– Потрясающие чувства после такого матча. Победить "Спартак" дома – это здорово, атмосфера потрясающая, хочется таких матчей побольше. Сил нет после такой битвы, "Спартак" тоже старался, но мы были сильнее, - сказал Дзюба в эфире телеканала "Наш футбол". - В таких играх все бьются с утроенной энергией. Счет 4:2 – это лучше, чем 0:1, или 1:0. Являются ли для меня матчи против "Спартака" принципиальными? Я как-то дал себе слово, что буду забивать в каждом матче. В какой-то степени восторжествовала справедливость. Я никогда не прощу "Спартаку" некоторых вещей. Эмоции захлестнули после гола, поэтому натянул так футболку. Но раньше за подобное празднование не давали желтых карточек.

Процентов на 80 мы понимаем, что хочет от нас Луческу. Мы получаем удовольствие от такого футбола. Тяжело, когда теряешь таких игроков как Халк, Данни, Шатов сегодня не играл. "Зенит" старается быть независимым. У нас каждый игрок может и пробить, и отдать. Сейчас будет перерыв и он пойдет нам на пользу.

Текстовая трансляция матча "Зенит" - "Спартак"