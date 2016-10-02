Артем Дзюба: "Никогда не прощу "Спартаку" некоторых вещей"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча 9-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:2) рассказал, что эмоции били через край. Он добавил, что матчи со "Спартаком" являются для него принципиальными.
– Потрясающие чувства после такого матча. Победить "Спартак" дома – это здорово, атмосфера потрясающая, хочется таких матчей побольше. Сил нет после такой битвы, "Спартак" тоже старался, но мы были сильнее, - сказал Дзюба в эфире телеканала "Наш футбол". - В таких играх все бьются с утроенной энергией. Счет 4:2 – это лучше, чем 0:1, или 1:0. Являются ли для меня матчи против "Спартака" принципиальными? Я как-то дал себе слово, что буду забивать в каждом матче. В какой-то степени восторжествовала справедливость. Я никогда не прощу "Спартаку" некоторых вещей. Эмоции захлестнули после гола, поэтому натянул так футболку. Но раньше за подобное празднование не давали желтых карточек.
Процентов на 80 мы понимаем, что хочет от нас Луческу. Мы получаем удовольствие от такого футбола. Тяжело, когда теряешь таких игроков как Халк, Данни, Шатов сегодня не играл. "Зенит" старается быть независимым. У нас каждый игрок может и пробить, и отдать. Сейчас будет перерыв и он пойдет нам на пользу.
spar001
значит в этом году в самолет проситься не будет...
19:48
agelhok
Жадный и алчный защекан!!!!1
19:46
Забава
Краса Дзюба) уходящие из Спартака игроки вечно поливают клуб..явно неспроста...почему такого нет у Зенита или ЦСКА,почему клубы с радостью вспоминают игроки,но Спартак чтобы не полил бывший игрок - нонсенс))
19:36
Безграмотный
Кстати на счёт первого пенальти, я смотрел матч парралельно по телику Вольсбург и Майнц краем глаза, так не помню у кого был такой момент, что игрок катился и в мяч в руку попал, судья не назначил пенальти. А тут назначали. Но я как болельщик скажу, всё же линия обороны слабовата у нас, индивидуальные ошибки в проигранной борьбе многое предрешили. Но и во втором тайме, надо было играть по собраннее. а то растворились на какое-то время. Там мини всплеск, Джано удар, Зе Луиш момент!.
19:36
emmitya
Радует веселое хрюканье. Тема, жги....
19:34
alex13b
Артем, а зачем тогда в чартер Спартака просишься? Или трусы надень, или крестик сними.
19:34
Супершвайни
На данный персонаж мясные уже внимания не обращают) Это как "звезда" пения в субботнем вечере на канале Россия)))
19:31
VaakoSD
никогда не простит что так мало бабла предложили.
19:29
С.Мороз
Дзюба ,да будь ты на конец мужиком,закрой свой рот,что-же ты как баба!Ты свой уровень показал на ЕВРО!А в нашем чемпионате Зенит может всех пешком обыгрывать,а ты бла..бла..бла,клоун!
19:28
ess78
Смотрю свиноферма уж больно громко раскудахталась.
19:23
tramvaj
R.I.P. Дзюба. Принесу цветочки.
19:22
spartachok-007
Не прощу, что мало денег оставляли в карманах...... Чучело деревянное....
19:22
Супершвайни
Дзюба, ты нашёл свой клуп ) Я рад)))
19:16
chempion 1985
А мы никогда тебе полено не простим Евро 2016 и обчищенные карманы Быстрова в раздевалке
19:15
Seraffim
"обиженный", блин! хорошо, что он не в "Спартаке". Вырос под два метра, а от каждого дуновения валиться на газон!
19:14
fcsm_Z
Баба базарная и посредственный игрок!!!
19:13
fcsm2000
смешно слышать от "великого комментатора орлова" слова: 1) когда на дзюбу сзади "облокотились" - "дзюбу ударили по голове!" (причём если удар и был - он был в шею, а потом этот игрочишка держался то за затылок, то за темечко, то за лоб {и даже "кровь" показательно искал} - всё на видео есть. 2) когда Зе Луишу въехали локтем в затылок - этот "орлов" мямлит: "на Зе Луиша облокотились". Двойные стандарты от "великого комментатора"?
19:09
Джин_SM(v3)
Не выражал каких-либо негативных эмоций при уходе Дзюбы из Спартака.Но то, с каким постоянством он продолжает говорить гадости о клубе, не остается бесследным. Гаденышь все же тот еще... Выйди и открыто скажи, что Федун/Карпин/Иванов.. Петров или кто-то другой - козлы и я им никогда не прощу того то и того то... Но, при чем здесь клуб?!!Клуб, который дал тебе возможность вырасти в игрока...
19:08
СВЕфименко
Комментаторы, а вы не полны злобы? Человека оскорбляли несколько лет, когда он был своим. Сейчас, он вас "дерёт", и вы озлобились. Но это понятно. Меня удивляют корреспонденты, тренеры, некоторые игроки. Столько "вернособачьего" преклонения перед бразильскими варягами. "Промес - лучший в чемпионате". Жулиану "как технично забивает" пенальти, который ему несут на блюдечке. А Дзюба - кто? Голевой пас, гол... Так, мелочи...
19:08
Пиитерец
Хороший внутренний мотив, Тёма! Играй до 100 лет!
19:07
emmitya
Упппппс, а тут же одни мясные личинку кладут. Сорриии! У вас еще все впереди: и "ушел и ушел", и судьи и "заговор всех против нас". Будет, наверное, потом и покояние за 90-е, хотя от свиней.... вряд ли....
19:06
П_о_в_а_р
Иудий. Продам из фэнтези-команды за расизм.
19:05
LLL71
Про тебя тоже не забыли, как ты по карманам мелочь тырил, чепушило.
19:04
emmitya
Вот никто из "бывших" о свиноферме хорошо не отозвался.... К чему бы это? Артем, а тебе расти и профессионалить.... место ты себе хорошее нашел!!!
19:02
panzerk
сегодня Орлов озвучил правило,которым судьи руководствуются: " Раз дзюба упал - значит нарушение было"
19:01
garihaus
и это полено в сборную.он же там ноль без палочки.я бы расстрелял бы его давно
19:01
пошливы
Как начинают хамство, грубость и беспредел спартака оценивать хотя бы частично. Сразу же Судейский беспредел. Судья обязан был удалять троих спартаковцев за грубость. А Промеса за постоянную симуляцию. А за удар Дзюбу локтем - игроки Зенита должны были суку которая его по хамски атаковал избить ногами и руками.
18:58
Спартач и че?
да пофигу дома победим и пусть дальше ноет крохобор.гол как обычно корявый ничего не говорящий о мастерстве. был бы павлин в спартаке сидел бы дзюба в запасе годами.
18:58
alduda
Хорошо что Дзюба ушел из Спартака
18:57
coserog
А по два пенальти за игру, можно и Баварию обыграть, только против, скажем, Баварии ни одного из того, что было скорее всего не дали бы! В России Вы герои, за бугром средняя команда вас уделает...
18:56