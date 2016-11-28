09:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Артем Дзюба: "Драка с Лодыгиным? Не надо выдумывать"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба опроверг слухи о конфликте с вратарем питерцев Юрием Лодыгиным. Ранее ряд СМИ сообщал, что между игроками произошла драка в раздевалке после поражения в матче 15-го тура чемпионата России от "Краснодара" (1:2).

– У нас не было драки, – приводит Life78 слова Дзюбы. – Вы видите что-нибудь на лице? Вообще не было ничего, выдумывать не надо.

"Зенит": драки в раздевалке не было

Дополнительная информация

https://life.ru/t/life78/937911/dziuba_oproviergh_informatsiiu_o_drakie_v_razdievalkie_poslie_matcha_s_krasnodarom

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КОММЕНТАРИИ (28)
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velikiy knyaz

Жаль, если не было. Этому греческому недовратарю давно надо было уже табло начистить

11:00

shpasic

Alexis33, квнщику Уася так сказал.

10:56

Alexis33

Правильно он сам про себя сказал Слуцкому "я-говно". Говном был говном остался

10:52

Marchello1980

На лице не видели конечно.Ну дал пару раз по печени...

10:44

ненавижу_Мойшу_Каца

Конечно, Теме обидно: старается чувак, голы (решающие) забивает, а макаронник с греком всю малину об....ают.)) А вообще, игра бомжей оставляет гнетущее впечатление. Особенно постоянно тасуемая оборона, которая представляет собой жалкое зрелище: рыжий бородач с хвостиком - это ПОЛНЫЙ ноль, макаронник стал регулярно косячить, Нету - его просто нету, Коля Ломбертс - типа, пенсионер. Про Анюкова вообще молчу - его обыгрывает уже фланговый нападающий любой команды РФПЛ. Еще пару-тройку таких матчей, и цыгана попросят на выход. Если желудевые не облажаются весной, то золотишко получат точно....

10:40

vialiy

Товарисч Тсюпа, проигрывать тоже надо уметь...

10:36

bibik.i

Это просто "обратка" матча с Маккаби, тогда Зенит "отскочил" а сейчас Краснодар. Удачу никто ещё не отменял.

10:35

Promesov

Пхаха :)) Федун спецом Дзюбиньо в Зенит засунул, чтоб быть в курсе событий и влиять на команду. Ай да Федун, ай да хитрец. Теперь на чемпионство Спартака работает не только команда, но и казачок Дзюбиньо у конкурента разрушает команду Пхаха :)) Айда Федун, Айда хитрец.

10:34

igorlvov

oledjan Дыма без огня не бывает.................Это точно! Зенит гоните вы в шею этого играчишку! :)

10:33

oledjan

Дыма без огня не бывает.

10:31

valera074

Так вот значит , кому Тёма характерный жест " вгона " своими колотушками показывал по телеку ! У него слова с делом не расходятся. Ох , не всё ладно в " Зените "!

10:25

Antik

Драка? Да какая там драка - дунул и Юра развалилсял... На лицо не смотрите - в печень бил. (А. Дзюба)

10:24

#78 Blinoff

Дзюба такой Дзюба...

10:20

П_о_в_а_р

А чё не спрашивают кому он там маму обещал сделать опосля второго голешника?)

10:20

Алексей Х

а почему вырезали последнее предложение из интервью: "Так, по яйтсам друг другу пнули"

10:18

NickNo

Как подрались дырка и деревянный нолик.

10:15

П_о_в_а_р

И это я ещё не первый про сие оказалси...)) Аха.)

10:12

П_о_в_а_р

Очко показывай, фиг ли лицо.)) З.Ы. Какой ужос, как меня испортил сей гацкай форум.)

10:12

Петя

дзюба это полный отстой! Команда с ним обречена!

10:11

URS123

Вижу на его "лице" наглые шары це-це.

10:03

Hummel

А задница, небось, вся в синяках.

09:59

Knecht hl

Судя по тому что он показывал кому-то на поле после гола, надо было искать не на лице.

09:59

Pol Pot

а зря. я бы вломил за такую игру. и кришито тоже. лодыркину место во владимирском торпедо.

09:55

Очень плохой мальчик

Питер-культурная столица, поэтому били не по лицу, а по мягким частям тела.

09:53

foreverCSKAforever

В одну калитку грека вынес.

09:38

grover

игрочишко-вратаришке,прям дет сад бамжей какой то.

09:36

Ну и ...?

на твоём нету ничего, а лицо Лодыгина покажите!

09:34

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

причем тут Ладыркин, если Кришито идиот? или это про гол забитый после оффсайда?

09:30

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ