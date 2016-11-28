Артем Дзюба: "Драка с Лодыгиным? Не надо выдумывать"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба опроверг слухи о конфликте с вратарем питерцев Юрием Лодыгиным. Ранее ряд СМИ сообщал, что между игроками произошла драка в раздевалке после поражения в матче 15-го тура чемпионата России от "Краснодара" (1:2).
– У нас не было драки, – приводит Life78 слова Дзюбы. – Вы видите что-нибудь на лице? Вообще не было ничего, выдумывать не надо.
Дополнительная информация
https://life.ru/t/life78/937911/dziuba_oproviergh_informatsiiu_o_drakie_v_razdievalkie_poslie_matcha_s_krasnodarom
velikiy knyaz
Жаль, если не было. Этому греческому недовратарю давно надо было уже табло начистить
11:00
shpasic
Alexis33, квнщику Уася так сказал.
10:56
Alexis33
Правильно он сам про себя сказал Слуцкому "я-говно". Говном был говном остался
10:52
Marchello1980
На лице не видели конечно.Ну дал пару раз по печени...
10:44
ненавижу_Мойшу_Каца
Конечно, Теме обидно: старается чувак, голы (решающие) забивает, а макаронник с греком всю малину об....ают.)) А вообще, игра бомжей оставляет гнетущее впечатление. Особенно постоянно тасуемая оборона, которая представляет собой жалкое зрелище: рыжий бородач с хвостиком - это ПОЛНЫЙ ноль, макаронник стал регулярно косячить, Нету - его просто нету, Коля Ломбертс - типа, пенсионер. Про Анюкова вообще молчу - его обыгрывает уже фланговый нападающий любой команды РФПЛ. Еще пару-тройку таких матчей, и цыгана попросят на выход. Если желудевые не облажаются весной, то золотишко получат точно....
10:40
vialiy
Товарисч Тсюпа, проигрывать тоже надо уметь...
10:36
bibik.i
Это просто "обратка" матча с Маккаби, тогда Зенит "отскочил" а сейчас Краснодар. Удачу никто ещё не отменял.
10:35
Promesov
Пхаха :)) Федун спецом Дзюбиньо в Зенит засунул, чтоб быть в курсе событий и влиять на команду. Ай да Федун, ай да хитрец. Теперь на чемпионство Спартака работает не только команда, но и казачок Дзюбиньо у конкурента разрушает команду Пхаха :)) Айда Федун, Айда хитрец.
10:34
igorlvov
oledjan Дыма без огня не бывает.................Это точно! Зенит гоните вы в шею этого играчишку! :)
10:33
oledjan
Дыма без огня не бывает.
10:31
valera074
Так вот значит , кому Тёма характерный жест " вгона " своими колотушками показывал по телеку ! У него слова с делом не расходятся. Ох , не всё ладно в " Зените "!
10:25
Antik
Драка? Да какая там драка - дунул и Юра развалилсял... На лицо не смотрите - в печень бил. (А. Дзюба)
10:24
#78 Blinoff
Дзюба такой Дзюба...
10:20
П_о_в_а_р
А чё не спрашивают кому он там маму обещал сделать опосля второго голешника?)
10:20
Алексей Х
а почему вырезали последнее предложение из интервью: "Так, по яйтсам друг другу пнули"
10:18
NickNo
Как подрались дырка и деревянный нолик.
10:15
П_о_в_а_р
И это я ещё не первый про сие оказалси...)) Аха.)
10:12
П_о_в_а_р
Очко показывай, фиг ли лицо.)) З.Ы. Какой ужос, как меня испортил сей гацкай форум.)
10:12
Петя
дзюба это полный отстой! Команда с ним обречена!
10:11
URS123
Вижу на его "лице" наглые шары це-це.
10:03
Hummel
А задница, небось, вся в синяках.
09:59
Knecht hl
Судя по тому что он показывал кому-то на поле после гола, надо было искать не на лице.
09:59
Pol Pot
а зря. я бы вломил за такую игру. и кришито тоже. лодыркину место во владимирском торпедо.
09:55
Очень плохой мальчик
Питер-культурная столица, поэтому били не по лицу, а по мягким частям тела.
09:53
foreverCSKAforever
В одну калитку грека вынес.
09:38
grover
игрочишко-вратаришке,прям дет сад бамжей какой то.
09:36
Ну и ...?
на твоём нету ничего, а лицо Лодыгина покажите!
09:34
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
причем тут Ладыркин, если Кришито идиот? или это про гол забитый после оффсайда?
09:30