Артем Дзюба: "Драка с Лодыгиным? Не надо выдумывать"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба опроверг слухи о конфликте с вратарем питерцев Юрием Лодыгиным. Ранее ряд СМИ сообщал, что между игроками произошла драка в раздевалке после поражения в матче 15-го тура чемпионата России от "Краснодара" (1:2).

– У нас не было драки, – приводит Life78 слова Дзюбы. – Вы видите что-нибудь на лице? Вообще не было ничего, выдумывать не надо.

"Зенит": драки в раздевалке не было