"Арсенал" – "Зенит": правильно ли засчитан первый гол туляков?

На 6-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Зенит" спорное решение приняла бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым, засчитав взятие ворот зенитовцев. В том моменте вратарь гостей Лунев по инерции заехал за линию своих ворот. При этом непонятно, где оказался мяч. Его точное положение с помощью показанных видеоповторов определить невозможно – не исключено, что мяч полностью не пересек "ленточку".

"Арсенал" - "Зенит": первый гол хозяев поля.

"Арсенал" - "Зенит": первый гол хозяев поля.

Чтобы принимать точные решения в подобных ситуациях, необходимо оборудовать стадионы, где проходят игры премьер-лиги, системами для определения взятия ворот. Они используются главным образом на крупных международных турнирах. Эти системы дорогостоящие и применяются редко – спорные эпизоды возникают нечасто.

А в Туле Еськов и его первый ассистент Николай Еремин принимали решение на глаз – фактически угадывали. (Александр Бобров)

⚽ Андрей Лунёв до последнего пытался спасти свою команду от гола, но в результате стал его автором.



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💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/CCaqi7EeFB – МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 3 декабря 2018 г.

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