20:08 | Футбол — РПЛ

"Арсенал" – "Зенит": правильно ли засчитан первый гол туляков?

"Арсенал" - "Зенит": первый гол хозяев поля. "Арсенал" - "Зенит": первый гол хозяев поля. "Арсенал" - "Зенит": первый гол хозяев поля.
"Арсенал" - "Зенит": первый гол хозяев поля.
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На 6-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Арсенал""Зенит" спорное решение приняла бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым, засчитав взятие ворот зенитовцев. В том моменте вратарь гостей Лунев по инерции заехал за линию своих ворот. При этом непонятно, где оказался мяч. Его точное положение с помощью показанных видеоповторов определить невозможно – не исключено, что мяч полностью не пересек "ленточку".

Матч "Арсенал" - "Зенит".
"Арсенал" - "Зенит": первый гол хозяев поля.
Матч "Арсенал" - "Зенит".
"Арсенал" - "Зенит": первый гол хозяев поля.

Чтобы принимать точные решения в подобных ситуациях, необходимо оборудовать стадионы, где проходят игры премьер-лиги, системами для определения взятия ворот. Они используются главным образом на крупных международных турнирах. Эти системы дорогостоящие и применяются редко – спорные эпизоды возникают нечасто.

А в Туле Еськов и его первый ассистент Николай Еремин принимали решение на глаз – фактически угадывали. (Александр Бобров)

Арсенал Т - Зенит

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