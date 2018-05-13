"Арсенал" - "Локомотив". Ротенберг, Михалик и Эдер - в стартовом составе железнодорожников

Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Локомотива" на матч 30-го тура премьер-лиги. Напомним, что железнодорожники досрочно завоевали чемпионский титул, а туляки ведут борьбу за шестое место в премьер-лиге, уступая занимающей эту позицию "Уфе" одно очко.
"Арсенал": Левашов, Хагуш, Беляев, Сунзу, Альварес, Берхамов, Горбатенко, Ткачев, Чаушич, Дзюба, Кангва. Запасные: Березин, Обухов, Григалава, А. Денисов, Новосельцев, Буранов, Ивакин, Александров, Шевченко, Джорджевич.
"Локомотив": Коченков, В. Денисов, Ротенберг, Кверквелия, Михалик, Тарасов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари, Эдер. Запасные: Гильерме, Медведев, Пейчинович, Касаев, Ант. Миранчук, Корян, Рыбус, Лысов.
Матч начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча "Арсенал" – "Локомотив".
awko32
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13:11
Millwall82
Паровозы, теперь понимаете кому обязаны чемпионство? Берегите его как зеницу ока. А то уйдет, и будет как с Динамо и Ростовом.
12:54