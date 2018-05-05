Ари: "Сделаю две татуировки с кубками, как и обещал!"

Нападающий "Локомотива" Ари поделился эмоциями после победы над "Зенитом" (1:0), после которой московская команда стала чемпионом России сезона-2017/18. Он пообещал сделать две татуировки.
- Не могу объяснить, что я сейчас чувствую. Я впервые стал чемпионом России. Сейчас у меня очень много эмоций! Очень хочу остаться в клубе ("Локомотив" арендовал Ари у "Краснодара" до конца сезона. - Прим. "СЭ") и сыграть в Суперкубке, в Лиге чемпионов. Поздравляю команду, тренеров, руководство, болельщиков!
- Вы говорили, что сделаете татуировку с кубками (с Кубком России и с чемпионским. - Прим. "СЭ"), когда станете чемпионом.
- Сделаю! Две!
- Как отметите чемпионство?
- Сегодня будем долго отмечать! Я не пью, так что без алкоголя. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
Ари: "Если станем чемпионами, сделаю тату!" //
Турнирная таблица чемпионата России по футболу
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/
Непорочный как ТИ
черта-кочегара набей!
21:08