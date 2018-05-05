Ари: "Сделаю две татуировки с кубками, как и обещал!"

Нападающий "Локомотива" Ари поделился эмоциями после победы над "Зенитом" (1:0), после которой московская команда стала чемпионом России сезона-2017/18. Он пообещал сделать две татуировки.

- Не могу объяснить, что я сейчас чувствую. Я впервые стал чемпионом России. Сейчас у меня очень много эмоций! Очень хочу остаться в клубе ("Локомотив" арендовал Ари у "Краснодара" до конца сезона. - Прим. "СЭ") и сыграть в Суперкубке, в Лиге чемпионов. Поздравляю команду, тренеров, руководство, болельщиков!

- Вы говорили, что сделаете татуировку с кубками (с Кубком России и с чемпионским. - Прим. "СЭ"), когда станете чемпионом.

- Сделаю! Две!

- Как отметите чемпионство?

- Сегодня будем долго отмечать! Я не пью, так что без алкоголя. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Ари: "Если станем чемпионами, сделаю тату!" //

Турнирная таблица чемпионата России по футболу

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/