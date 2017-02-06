Арбитр Николаев серьезно заболел, Егоров похудел на 15 килограммов

Сбор арбитров российской премьер-лиги, который пройдет в Турции с 7 по 21 февраля, пропустят Алексей Николаев и Рашид Абусуев. Последний пока восстанавливается после травмы. А вот Николаев, самый опытный из действующих судей, который в конце прошлого года одновременно занял пост в департаменте судейства и инспектирования, подхватил вирусное заболевание и не сможет заниматься наравне со всеми.
По всей видимости, тесты по физической подготовке ему придется сдавать индивидуально в конце февраля или начале марта.
Более чем серьезно отнесся к поддержанию формы во время зимнего перерыва Александр Егоров. Рефери из Саранска похудел на 15 (!) килограммов, сильно удивив коллег своим внешним видом. (Александр БОБРОВ)
Майор
дебилы! знали бы как он пашет в спортзале
20:32
shpasic
с нетерпением ждёт начала чемпионата, когда снова можно будет намазывать икру на бутерброды
20:22
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
может просто чел болен чем? ну или схуднул в связи с... как бы это сказать... в общем, игр нету, бабло в коробках из под ксерокса никто не несет, недоедает, пояса по туже затянул как и завещал великий сами знаете кто...
20:07