19:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Арбитр Николаев серьезно заболел, Егоров похудел на 15 килограммов

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Сбор арбитров российской премьер-лиги, который пройдет в Турции с 7 по 21 февраля, пропустят Алексей Николаев и Рашид Абусуев. Последний пока восстанавливается после травмы. А вот Николаев, самый опытный из действующих судей, который в конце прошлого года одновременно занял пост в департаменте судейства и инспектирования, подхватил вирусное заболевание и не сможет заниматься наравне со всеми.

По всей видимости, тесты по физической подготовке ему придется сдавать индивидуально в конце февраля или начале марта.

Более чем серьезно отнесся к поддержанию формы во время зимнего перерыва Александр Егоров. Рефери из Саранска похудел на 15 (!) килограммов, сильно удивив коллег своим внешним видом. (Александр БОБРОВ)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Майор

дебилы! знали бы как он пашет в спортзале

20:32

shpasic

с нетерпением ждёт начала чемпионата, когда снова можно будет намазывать икру на бутерброды

20:22

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

может просто чел болен чем? ну или схуднул в связи с... как бы это сказать... в общем, игр нету, бабло в коробках из под ксерокса никто не несет, недоедает, пояса по туже затянул как и завещал великий сами знаете кто...

20:07

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