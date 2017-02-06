Арбитр Николаев серьезно заболел, Егоров похудел на 15 килограммов

Сбор арбитров российской премьер-лиги, который пройдет в Турции с 7 по 21 февраля, пропустят Алексей Николаев и Рашид Абусуев. Последний пока восстанавливается после травмы. А вот Николаев, самый опытный из действующих судей, который в конце прошлого года одновременно занял пост в департаменте судейства и инспектирования, подхватил вирусное заболевание и не сможет заниматься наравне со всеми.

По всей видимости, тесты по физической подготовке ему придется сдавать индивидуально в конце февраля или начале марта.

Более чем серьезно отнесся к поддержанию формы во время зимнего перерыва Александр Егоров. Рефери из Саранска похудел на 15 (!) килограммов, сильно удивив коллег своим внешним видом. (Александр БОБРОВ)