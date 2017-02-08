"Анжи" проиграл "Дукле", пропустив два мяча в последние 10 минут

"Анжи" проиграл пражской "Дукле" (1:2) в товарищеском матче. Встреча прошла в рамках тренировочного сбора российской команды в турецком Белеке. Отметим, что соперник клуба из Махачкалы одержал волевую победу, забив два мяча в последние десять минут встречи.

Товарищеский матч

"АНЖИ" (Россия) – "Дукла" (Чехия) – 1:2 (1:0)

Голы: Кацаев, 23 – с пенальти (1:0). Ганоусек, 80 (1:1). Ганоусек, 89 – с пенальти (1:2).

"Анжи": Юрченко (Шлеев, 71), Паршивлюк (Тетрашвили, 46), Фибель (Шандау, 78), Жиров, Мусалов (Агаларов, 60), Кацаев (Георгиевский, 60), Хубулов (Гасанов, 46), Лях, Кудряшов (Асильдаров, 37), Яковлев, Будковский (Боли, 67), Дудиев.

Предупреждение: Тетрашвили.

Удаление: Гасанов ("Анжи"), 89.

8 февраля. Белек.