"Анжи" проиграл "Дукле", пропустив два мяча в последние 10 минут

"Анжи" проиграл пражской "Дукле" (1:2) в товарищеском матче. Встреча прошла в рамках тренировочного сбора российской команды в турецком Белеке. Отметим, что соперник клуба из Махачкалы одержал волевую победу, забив два мяча в последние десять минут встречи.
Товарищеский матч
"АНЖИ" (Россия) – "Дукла" (Чехия) – 1:2 (1:0)
Голы: Кацаев, 23 – с пенальти (1:0). Ганоусек, 80 (1:1). Ганоусек, 89 – с пенальти (1:2).
"Анжи": Юрченко (Шлеев, 71), Паршивлюк (Тетрашвили, 46), Фибель (Шандау, 78), Жиров, Мусалов (Агаларов, 60), Кацаев (Георгиевский, 60), Хубулов (Гасанов, 46), Лях, Кудряшов (Асильдаров, 37), Яковлев, Будковский (Боли, 67), Дудиев.
Предупреждение: Тетрашвили.
Удаление: Гасанов ("Анжи"), 89.
8 февраля. Белек.