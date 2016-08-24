"Анжи" подписал контракт с экс-игроком "Гамбурга"

Полузащитник Иво Иличевич перешел в "Анжи" на правах свободного агента, сообщает официальный сайт махачкалинского клуба. Контракт с 29-летним хорватом подписан на три года. Последним клубом хавбека был "Гамбург", за который он выступал с 2011 года. В минувшем сезоне хавбек провел 31 матч в чемпионате Германии, забив 4 гола и сделав 3 результативных передачи. За время своей карьеры Иличевич также выступал за "Кайзерслаутерн", "Гройтер Фюрт", "Бохум" и "Дармштадт".