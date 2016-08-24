16:54 24 августа | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" подписал контракт с экс-игроком "Гамбурга"

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Полузащитник Иво Иличевич перешел в "Анжи" на правах свободного агента, сообщает официальный сайт махачкалинского клуба. Контракт с 29-летним хорватом подписан на три года. Последним клубом хавбека был "Гамбург", за который он выступал с 2011 года. В минувшем сезоне хавбек провел 31 матч в чемпионате Германии, забив 4 гола и сделав 3 результативных передачи. За время своей карьеры Иличевич также выступал за "Кайзерслаутерн", "Гройтер Фюрт", "Бохум" и "Дармштадт".

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/ivo_ilichevich_podpisal_kontrakt_s_anji240816/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Критик

Анжи между делом собрал всех приличных свободных агентов по всему рынку! Браво!

17:01 24 августа

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