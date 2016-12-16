12:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" может расстаться с Беленовым, Беришей и Иличевичем

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Как стало известно "СЭ", зимой "Анжи" может расстаться с рядом игроков. Махачкалинцы готовы пойти на этот шаг ради улучшения финансового положения. Команду может покинуть вратарь Александр Беленов, полузащитники Бернард Бериша и Иво Иличевич. Ранее "СЭ" сообщал о том, что интерес к 30-летнему голкиперу проявляет "Зенит". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Vedi

Беленов не просто сильней Лодыгина - он гораздо сильней - и на выходах и на линии и в уверенности.

13:18

dexi42

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1insider.in

12:56

vasiunchik

Беленов не лучше Ладыгина. Может мертвяки тащить, а может и привозить себе

12:43

shpasic

Беленов в Зенит, Бериша в Локомотив, Иличевич в Терек.

12:40

Бармалей3000

Настроение меняется

12:36

Vedi

Ого , следом за Томью и в Анжи распродажа ??? Флюгер у Анжи исправно работает - то в одну сторону то через три месяца в другую.

12:29

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