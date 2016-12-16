"Анжи" может расстаться с Беленовым, Беришей и Иличевичем

Как стало известно "СЭ", зимой "Анжи" может расстаться с рядом игроков. Махачкалинцы готовы пойти на этот шаг ради улучшения финансового положения. Команду может покинуть вратарь Александр Беленов, полузащитники Бернард Бериша и Иво Иличевич. Ранее "СЭ" сообщал о том, что интерес к 30-летнему голкиперу проявляет "Зенит". (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Vedi
Беленов не просто сильней Лодыгина - он гораздо сильней - и на выходах и на линии и в уверенности.
13:18
dexi42
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1insider.in
12:56
vasiunchik
Беленов не лучше Ладыгина. Может мертвяки тащить, а может и привозить себе
12:43
shpasic
Беленов в Зенит, Бериша в Локомотив, Иличевич в Терек.
12:40
Бармалей3000
Настроение меняется
12:36
Vedi
Ого , следом за Томью и в Анжи распродажа ??? Флюгер у Анжи исправно работает - то в одну сторону то через три месяца в другую.
12:29