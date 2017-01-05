"Анжи" готов отпустить 13 футболистов, как свободных агентов

"Анжи" готов отпустить 13 футболистов, предоставив им статус свободных агентов, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В конце декабря было объявлено, что российский бизнесмен Осман Кадиев стал новым владельцем "Анжи". Ранее махачкалинский клуб принадлежал другому российскому бизнесмену Сулейману Керимову. Перед этим "Анжи" на своем официальном сайте объявил о внесении корректив в деятельность клуба и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера.

В списке футболистов, которым "Анжи" готов предоставить статус свободных агентов, находятся Филипп Будковский, Али Гаджибеков, Иво Иличевич, Дарко Лазич, Иван Маевский, Габриэль Обертан, Сергей Паршивлюк, Мохаммед Рабиу, Шандау, Лоренцо Эбесилио, Седрик Ямбере, Амаду Мутари и Павел Яковлев.