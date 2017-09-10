Антон Шунин: "Кричалки в мой адрес не отвлекают, но ведь на трибунах сидят женщины и дети"

Голкипер "Динамо" Антон Шунин после матча 9-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0) подчеркнул, что его не задевают оскорбления с трибун. При этом вратарь выразил надежду, что нарушителей будут штрафовать, потому что такое поведение в целом не красит российский футбол.
– Доволен, как мы сыграли в обороне, – отметил Шунин. – Сегодня были одним целым, бились с первой до последней минуты.
– Сегодняшний матч был лучшим в этом чемпионате?
– Не лучший, но один из лучших. Мы играли против лидера, и удалось его остановить. При этом были хорошие моменты, когда в первом тайме могли забить, перекладина была.
– Как отнеслись к кричалкам с трибун в ваш адрес?
– Равнодушно отношусь к этому. Из того, что я слышал, было неприятно, но в игре не отвлекаюсь на подобные вещи. В целом для нашего чемпионата это не положительный момент, потому что на наши трибуны ходят целями семьями, и фанатов не красят такие кричалки.
– Хотите ответить болельщикам?
– Не хочу ничего отвечать. Это бессмысленно. Нужно стараться пресекать такие моменты. Надеюсь, будут бороться штрафами. (Евгений БЕЛОУСОВ, Ярослав СУСОВ)
Хидетоши Наката
Чего кричали-то, реально же интересно?
18:07
Millwall82
Танцор-диско))))) Шуня, когда возместишь ущерб турецкому отелю, где ты с братом устроил пьяный дебош?
17:55
KoHb-83
это небожители из культурной столицы,им все можно и правительство из этого города закрывает глаза на все их бомжовские дела
17:32
GoaLapagos
А ЧЁ КРИЧАЛИ
17:26