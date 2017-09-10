Антон Шунин: "Кричалки в мой адрес не отвлекают, но ведь на трибунах сидят женщины и дети"

Голкипер "Динамо" Антон Шунин после матча 9-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0) подчеркнул, что его не задевают оскорбления с трибун. При этом вратарь выразил надежду, что нарушителей будут штрафовать, потому что такое поведение в целом не красит российский футбол.

– Доволен, как мы сыграли в обороне, – отметил Шунин. – Сегодня были одним целым, бились с первой до последней минуты.

– Сегодняшний матч был лучшим в этом чемпионате?

– Не лучший, но один из лучших. Мы играли против лидера, и удалось его остановить. При этом были хорошие моменты, когда в первом тайме могли забить, перекладина была.

– Как отнеслись к кричалкам с трибун в ваш адрес?

– Равнодушно отношусь к этому. Из того, что я слышал, было неприятно, но в игре не отвлекаюсь на подобные вещи. В целом для нашего чемпионата это не положительный момент, потому что на наши трибуны ходят целями семьями, и фанатов не красят такие кричалки.

– Хотите ответить болельщикам?

– Не хочу ничего отвечать. Это бессмысленно. Нужно стараться пресекать такие моменты. Надеюсь, будут бороться штрафами. (Евгений БЕЛОУСОВ, Ярослав СУСОВ)

Текстовая трансляция матча "Динамо" - "Зенит"