Антон Шунин: "Динамо" не следит за "Спартаком". Главное - подниматься выше в таблице"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин после матча 7-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:1) отметил, что его команда могла выиграть, но пропустила необязательный мяч в конце первого тайма. Голкипер высказал мнение, что москвичи потеряли два очка.

– Мы потеряли два очка, – сказал Шунин. – Могли сегодня выиграть, но пропустили необязательный мяч в концовке первого тайма. Но это футбол, были моменты как у одних, так и у других ворот. В целом, игра получилась непростая. Хорошо, что мы смогли забить и не пропустить в концовке.

– Больше расстройства, что не сумели забить в конце матча или радость, что не пропустили?

– Есть расстройство от того, что не выиграли матч, хотя моменты были, и что взяли только одно очко, а не три. Но в концовке мы могли пропустить мяч, был очень опасный момент и мы вообще могли не набрать ни одного очка. Дома всегда хочется играть на победу. Жаль, что мы сегодня не сумели этого сделать.

– Перед игрой думали о том, что победа позволит опередить в таблице "Спартак"?

– Нам не принципиально думать только о "Спартаке", но, конечно, очень хочется подниматься в таблице, особенно, когда игры даются. А за "Спартаком" мы особо не следим. Самое главное – подниматься выше, а не опускаться вниз. (Елена ГРИГОРЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Динамо" – "Уфа"