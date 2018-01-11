Антон Миранчук: "Кутепов сказал, что "Спартак" нас догонит? Передаю ему привет! И желаю хороших сборов"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук передал защитнику "Спартака" Илье Кутепову пожелание хороших сборов. Он также добавил, что ему ничего не известно о переходе в состав красно-белых.

– Илья Кутепов пару дней назад выразил уверенность, что "Спартак" догонит "Локомотив". Что ему можете ответить?

– Да, я читал эти слова. Что отвечу? Привет ему передаю просто! (Смеется). И желаю хороших сборов, – сказал Миранчук.

– Кстати, опять появлялась информация, что вы можете перейти в "Спартак"...

– Ну, не знаю. Мне об этом ничего не известно. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Напомним, железнодорожники сегодня вышли из отпуска и собрались на медобследование в Москве. Первый сбор команды пройдет с 12 по 28 января в Марбелье. Футболисты на сборе проведут три контрольные игры.

"Локомотив" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая "Зенит" и "Спартак" на 8 очков.