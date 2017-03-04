Андрей Воронин: "Кокорин не виноват, что ему столько платят"

Экс-игрок "Динамо"​​ Андрей Воронин в интервью "СЭ отметил, что критика в адрес Александра Кокорина после его выезда на встречку связана с его нестабильной игрой. По словам бывшего футболиста, если форвард будет постоянно забивать, то все забудут про его поведение за пределами поля.

– По поводу игры лучше судить в конце сезона. Пока "Зенит" во второй части сезона провел только два матча. В Брюсселе в принципе вся команда сыграла неудачно. Может быть, Кокорин пока еще не до конца привык к схеме игры "Зенита". "Динамо" действовало в одного форварда. Думаю, все знают, что Кокорин умеет забивать. Просто сам Саша должен понять, что закрыть рты критикам можно только своим КПД на поле. В таком клубе, как "Зенит", свою состоятельность надо доказывать каждый день. Это совершенно другой уровень – не "Динамо" Москва. Если Кокорин начнет постоянно забивать, все забудут про его косяки или псевдокосяки.

– Ветеран "Зенита" Юрий Желудков беспощаден: "Бестолковая золотая молодежь: лишние деньги появились – и дурью маются. Играть не умеют, а деньги получают".

– Конечно, то поколение – великое. Люди в СССР играли за другие ценности – больше за герб, флаг, свою команду. Сейчас многое поменялось. Совершенно другие деньги крутятся. Ветеранам не нравится, какие суммы получают молодые футболисты. Их можно понять.

Однако нынешние игроки не виноваты в таком положении вещей. Поменялась вся система. Порой за трансферы клубы выкладывают по 120 миллионов, подписывают огромные контракты. Болельщики вправе критиковать игроков. Но не надо на этом зацикливаться.

– На чем?

– Кокорин не виноват, что ему столько платят. Он же не украл эти деньги. Такой контракт ему предложил "Зенит". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Воронина