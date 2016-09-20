Андрей Тихонов: "Не стоит забывать, что "Спартак" готовил Аленичев, но Каррера добавил дерзости"

Главный тренер "Енисея", ранее выступавший за "Спартак" Андрей Тихонов уверен, что игра красно-белых преобразилась. По словам специалиста, ранее входившего в тренерский штаб спартаковцев, не стоит забывать о том, кто готовил команду к сезону.
- Как вам старт "Спартака", многие уже говорят о будущем чуть ли не чемпионстве?
- Да, "Спартак" в этом сезоне преобразился. Многие видят в этом большую заслугу Массимо Карреры, но не стоит забывать, что к сезону команду готовил Дмитрий Аленичев. Но того, что итальянец добавил команде экспрессивности, дерзости, отрицать нельзя. (Дмитрий УСКОВ)
честный человечишко
Жесть...
12:01
Блудный Свин .
ВСЕ ПРИЗНАЛИ!!! НЫНЕШНИЙ СПАРТАК - ПОЛНОСТЬ ЗАСЛУГА АЛЕНИЧЕВА!!!
11:53