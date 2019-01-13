Андрей Ещенко: "В России любят в паспорт смотреть. А в Японии мужик в 51 год контракт подписал"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "СЭ" рассказал, что не собирается заверщать карьеру после тяжелой травмы. Он отметил, что будет играть, пока позволяет здоровье.

– Первая мысль – это конец карьеры? У вас же контракт до лета.

– Нет, конечно. С чего мне карьеру заканчивать? Есть медицина, есть реабилитация. Если операцию сделали хорошо, а ты правильно восстановился, закачал ногу, то можно играть сколько влезет. Когда футбол любишь, когда это доставляет тебе удовольствие, когда есть силы – нужно продолжать. А если на поле выходишь с безразличием, тогда – да, пора заканчивать. У меня такого нет, поэтому буду играть, пока позволяет здоровье.

– Пока позволяет?

– А вы как думаете, если я в 33 года бегаю 14 километров с "Ливерпулем"? На днях смотрел статистику их матча с "МанСити", так там Бернарду Силва пробежал 13,7 километра, и еще рекорд сезона в АПЛ установил. Только ему 24 года, а мне на момент матча было 33. Возраст – это же не самое главное. В России любят в паспорт смотреть. А в Японии вон мужик в 51 год профессиональный контракт подписал, красавец (Кадзуеси Миура. – Прим. "СЭ").

– Так вы еще надеетесь сыграть в этом сезоне или уже нет?

– Если конкретно мое мнение услышать хотите, то я надеюсь сыграть уже в марте. Посмотрим, выйдет ли. Сейчас самое главное восстановиться, набрать форму и помочь команде в концовке чемпионата. (Александр Рогулев)

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