Андрей Будогосский: "Оценка Мешкову за матч "Зенит" - "Локомотив" - положительная"

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал судейство матча 15-го тура чемпионата "Зенит" - "Локомотив" (3:0). По его словам, главный арбитр встречи Виталий Мешков отработал встречу на хорошем уровне.

- Как оцените работу Мешкова?

- Инспектор оценил работу Виталия положительно. Я тоже считаю, что игра была проведена на хорошем уровне. Главное – мы сосредоточились собственно на футболе. Игра, ее сюжет и драматургия, эмоции никого не оставили равнодушным. Мы все матчи просматриваем повторно и при необходимости что-то выносится на рассмотрение контрольно-квалификационной комиссии.

- Какой-то момент из этой встрече ККК рассмотрит?

- У меня нет информации, что кто-то из моих коллег заострил внимание на каком-либо моменте. Но помимо департамента, предложения что-то рассмотреть могут вносить и лиги.

- Обратили внимание на момент на 10-й секунде матча, когда зенитовец Ригони упал в штрафной "Локо" в борьбе с Кверквелией?

- Ракурс трансляции не дает четкой картины. По первому впечатлению – игровой момент. Но пока окончательного вердикта по всем играм выразить не могу, говорю о первом впечатлении. Кроме того, наши специалисты постоянно разговаривают с судьями, проводят экспресс-анализ. Эта работа заканчивается к четвергу-пятнице. Поэтому не хочу давать однозначную оценку всему туру, но в целом мы идем в позитивном ключе. (Сергей ЕГОРОВ)