Андрей Будогосский: "Оценка Мешкову за матч "Зенит" - "Локомотив" - положительная"

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал судейство матча 15-го тура чемпионата "Зенит" - "Локомотив" (3:0). По его словам, главный арбитр встречи Виталий Мешков отработал встречу на хорошем уровне.
- Как оцените работу Мешкова?
- Инспектор оценил работу Виталия положительно. Я тоже считаю, что игра была проведена на хорошем уровне. Главное – мы сосредоточились собственно на футболе. Игра, ее сюжет и драматургия, эмоции никого не оставили равнодушным. Мы все матчи просматриваем повторно и при необходимости что-то выносится на рассмотрение контрольно-квалификационной комиссии.
- Какой-то момент из этой встрече ККК рассмотрит?
- У меня нет информации, что кто-то из моих коллег заострил внимание на каком-либо моменте. Но помимо департамента, предложения что-то рассмотреть могут вносить и лиги.
- Обратили внимание на момент на 10-й секунде матча, когда зенитовец Ригони упал в штрафной "Локо" в борьбе с Кверквелией?
- Ракурс трансляции не дает четкой картины. По первому впечатлению – игровой момент. Но пока окончательного вердикта по всем играм выразить не могу, говорю о первом впечатлении. Кроме того, наши специалисты постоянно разговаривают с судьями, проводят экспресс-анализ. Эта работа заканчивается к четвергу-пятнице. Поэтому не хочу давать однозначную оценку всему туру, но в целом мы идем в позитивном ключе. (Сергей ЕГОРОВ)
gregori
А как же снос Ивановича около щтрафной Локо после чего пошла результативная атака?!
15:13
С.Мороз
Ivan Samoylenko Ну, конечно же, оценка положительная - интригу в чемпионат бригада судей затащила, свистел Мешков куда надо и когда надо...ну и клоуны руководят судейским корпусом 15:05....КУДА НАДО ЭТО В ВОРОТА ЛОКО???Да если бы не судейка Зеня пятеру получил бы!!!Не можем Манчини играть против команд которые действуют от обороны, зенитовцев постоянно ловят на контратаках,а хваленые аргентинцы оборонятся не хотят!!Витсель,Гарсия и Гарай из другого теста, хотя и они ошибались но не ходили пешком когда соперник убегал в контратаку!!
15:11
Vlаdimir
Ну а что можно сказать о своих подопечных? У него все игровые моменты .... и на усмотрение судьи .... другое дело "усмотрение" у его судей какое-то специфическое ...
15:08
Шуваловец
пора уже наверное закончить опусы от этой жабы печатать. Ему хоть ссы в глаза, все божья роса
15:06
Ivan Samoylenko
Ну, конечно же, оценка положительная - интригу в чемпионат бригада судей затащила, свистел Мешков куда надо и когда надо...ну и клоуны руководят судейским корпусом
15:05