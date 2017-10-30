14:57 | Футбол — РФПЛ

Андрей Будогосский: "Оценка Мешкову за матч "Зенит" - "Локомотив" - положительная"

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Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал судейство матча 15-го тура чемпионата "Зенит" - "Локомотив" (3:0). По его словам, главный арбитр встречи Виталий Мешков отработал встречу на хорошем уровне.

 
Воскресенье. Санкт-Петербург. &quot;Зенит&quot; - &quot;Локомотив&quot; - 0:3. Виталий МЕШКОВ (справа) не назначил пенальти в ворота железнодорожников на первой минуте.Судейский скандал: "Зенит" заработал пенальти на 10-й секунде, но Мешков его не назначил

- Как оцените работу Мешкова? 

- Инспектор оценил работу Виталия положительно. Я тоже считаю, что игра была проведена на хорошем уровне. Главное – мы сосредоточились собственно на футболе. Игра, ее сюжет и драматургия, эмоции никого не оставили равнодушным. Мы все матчи просматриваем повторно и при необходимости что-то выносится на рассмотрение контрольно-квалификационной комиссии.

- Какой-то момент из этой встрече ККК рассмотрит?

- У меня нет информации, что кто-то из моих коллег заострил внимание на каком-либо моменте. Но помимо департамента, предложения что-то рассмотреть могут вносить и лиги.

- Обратили внимание на момент на 10-й секунде матча, когда зенитовец Ригони упал в штрафной "Локо" в борьбе с Кверквелией? 
- Ракурс трансляции не дает четкой картины. По первому впечатлению – игровой момент. Но пока окончательного вердикта по всем играм выразить не могу, говорю о первом впечатлении. Кроме того, наши специалисты постоянно разговаривают с судьями, проводят экспресс-анализ. Эта работа заканчивается к четвергу-пятнице. Поэтому не хочу давать однозначную оценку всему туру, но в целом мы идем в позитивном ключе. (Сергей ЕГОРОВ)

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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gregori

А как же снос Ивановича около щтрафной Локо после чего пошла результативная атака?!

15:13

С.Мороз

Ivan Samoylenko Ну, конечно же, оценка положительная - интригу в чемпионат бригада судей затащила, свистел Мешков куда надо и когда надо...ну и клоуны руководят судейским корпусом 15:05....КУДА НАДО ЭТО В ВОРОТА ЛОКО???Да если бы не судейка Зеня пятеру получил бы!!!Не можем Манчини играть против команд которые действуют от обороны, зенитовцев постоянно ловят на контратаках,а хваленые аргентинцы оборонятся не хотят!!Витсель,Гарсия и Гарай из другого теста, хотя и они ошибались но не ходили пешком когда соперник убегал в контратаку!!

15:11

Vlаdimir

Ну а что можно сказать о своих подопечных? У него все игровые моменты .... и на усмотрение судьи .... другое дело "усмотрение" у его судей какое-то специфическое ...

15:08

Шуваловец

пора уже наверное закончить опусы от этой жабы печатать. Ему хоть ссы в глаза, все божья роса

15:06

Ivan Samoylenko

Ну, конечно же, оценка положительная - интригу в чемпионат бригада судей затащила, свистел Мешков куда надо и когда надо...ну и клоуны руководят судейским корпусом

15:05