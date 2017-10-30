Судейский скандал: "Зенит" заработал пенальти на 10-й секунде, но Мешков его не назначил

На 10-й секунде матча 15-го тура чемпионата России "Зенит" – "Локомотив" (0:3) серьезную ошибку допустила бригада Виталия Мешкова, не увидев фол в действиях Соломона Кверквелии и не назначив пенальти в пользу хозяев поля.
Момент на 10-й секунде матча "Зенит" - "Локомотив".
В том эпизоде защитник "Локо" в прыжке с риском нанесения травмы пытался отобрать мяч у Эмилиано Ригони. После того как зенитовец прострелил в направлении площади ворот, Кверквелия прямой ногой ударил соперника в область голени на правой ноге. Но ни Мешков, ни его второй ассистент Алексей Стипиди нарушение правил не зафиксировали.
Момент на 10-й секунде матча "Зенит" - "Локомотив".
За допущенную ошибку Мешкову грозит "двойка" от инспектора – неудовлетворительная оценка в 7,9 балла. (Александр БОБРОВ)
"Зенит" - "Локомотив". Главное видео
Shumer
Началось йоптыть сразу под все микроскопом))))
14:49
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
ну а что можно было ожидать от родственника сотрудника Локо?
14:47
Mavr03
Дед Андрей,сам то небось дворник- гастарбайтер или сторож на стройке:)))))
14:46
bibik.i
Судья и его помощники облажались, так первый раз что ли? Боятся принять решения 90% судей, это вам не чемпион шип.
14:42
Дед Андрей
Да Мешков бы с удовольствием поставил бы этот пенальти, но он не ожидал что повод будет так сразу! Поэтому растерялся, тем более, что комбинация продолжилась. А вообще, судья он не о чем! Даже подсудить нормально не может!
14:41
Патриот Сибири
sarkis1957, футбол не терпит сослагательного наклонения. Может, и правда, была бы другой. Может, Зенит смог бы даже парочку забить в первом тайме. Но даже Зенит не даст соврать, а Динамо и Спартак подтвердят, что Локо может и четыре накидать во втором тайме. Поэтому если бы да кабы... А к судейству были претензии с обеих сторон. Может, просто воздалось питерским за всех их Малых, Вилковых, Казарцевых и прочих.
14:38
BayDin
баламошка... Народ на выдумки горазд...
14:37
Mavr03
"После того как зенитовец прострелил в направлении площади ворот" - в этом вся суть! После прострела Ригони мог свободно посетить туалетную комнату или подрочить в раздевалке..............,но стукнулся об ногу защитника уже ничем воротам соперника не угрожая. Какой пендаль............,ну разве что Ригони по мягкому месту:))))
14:35
Патриот Сибири
serzheo, держись, парень. Будь сильнее этого. Москвичи вас явно засуживают, плетут заговор против вас (притом по-настоящему), а вы терпИте, показывайте пример. Это просто сложный момент, на усмотрение судьи - вот так сейчас должен мыслить настоящий болельщик Зенита.
14:31
merniloskut
Мешков всю игру выступал в голубой форме... Зенит не настолько слаб, чтобы ему ещё и помогать!
14:30
RND
Шок и скандал ! А когда Ростов убили в Ленинграде с 0-2 на 3-2 была тишь да гладь !!
14:29
shpasic
Мутко это до лампочки)
14:28
Andre_Saratov
Присудить Локо техническое поражение 0:3.
14:27
torry1975
А что там с очередным неудалением Кришито? Крыто-шито?
14:25
sarkis1957
Я не поклонник Зенита. Скорее, наоборот. Но то, что творил Мешков, иначе как беспределом, назвать нельзя! Удивлен, что этот вопрос подняли только сегодня. Забей Зенит первым, игра была бы дугой.
14:25
serzheo
,
14:25
serzheo
Если бы это был Спартак, от нытья окна бы полопались, а Будогосского уже бы сняли.
14:24
П_о_в_а_р
Так и знал, что заговор.
14:24
Излучение Гаврилова-Черенкова
Лишили Зенит рекорда - самого раннего пенальти. Судьи, наверно, не успели ещё очки надеть и свисток вытащить из кармана.
14:21
Andre_Saratov
Создать прецедент и переиграть матч именно с 10-й секунды!)
14:20
вперёд Спартак!
Вы слыхали как поют бомжи?)))))))))))
14:19
titan2313
Мешкова от судейства отстранить, сто грамм не наливать, назначить вечным дежурным по РФС!!!
14:19
баламошка
Токо што придумали?) К вечеру ещё две пенальти найдут.
14:19
MorningFriend
305 квартал RSDsouth ростов без Бердыева шлак _____________ В Казани тоже самое, только с Бердыевым )))
14:17
MorningFriend
Это еще слабые потуги. СЛишком очевидно слилась команда Манчини. А вот если бы на месте зенита был спартак.... сейчас бы из каждого угла и вкладки неслось - Срочно! Ошибки судьи не позволили закономерно выиграть Спартаку и самым классным футболистам на планете! ))) Весь СЭ пестрел бы. )))
14:15
305 квартал
RSDsouth ростов без Бердыева шлак
14:15
serzheo
Гол на 10 секунде - это раскрывшийся Локо, а не паровоз возле ворот, который из депо не выезжал вообще. Так что не факт, что Локо выйграл бы. Более вероятно его поражение.
14:11
RSDsouth
Ну было бы 1:3 ...странно что фксм в Ростове “ не обидели « ...
14:08
Levbereg
Да запарили тащить бакланов. Паровозы и так бы выиграли. Шпалыч красавец!!! Тактически переиграл Манчини. то мне нравится, так как наш утер нос крутому тренеру из Европы!
14:05
achuburov
понеслось)))
13:58