Судейский скандал: "Зенит" заработал пенальти на 10-й секунде, но Мешков его не назначил

Воскресенье. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Локомотив" - 0:3. Виталий МЕШКОВ (справа) не назначил пенальти в ворота железнодорожников на первой минуте. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

На 10-й секунде матча 15-го тура чемпионата России "Зенит" – "Локомотив" (0:3) серьезную ошибку допустила бригада Виталия Мешкова, не увидев фол в действиях Соломона Кверквелии и не назначив пенальти в пользу хозяев поля.

Момент на 10-й секунде матча "Зенит" - "Локомотив".

В том эпизоде защитник "Локо" в прыжке с риском нанесения травмы пытался отобрать мяч у Эмилиано Ригони. После того как зенитовец прострелил в направлении площади ворот, Кверквелия прямой ногой ударил соперника в область голени на правой ноге. Но ни Мешков, ни его второй ассистент Алексей Стипиди нарушение правил не зафиксировали.

Момент на 10-й секунде матча "Зенит" - "Локомотив".

За допущенную ошибку Мешкову грозит "двойка" от инспектора – неудовлетворительная оценка в 7,9 балла. (Александр БОБРОВ)

"Зенит" - "Локомотив". Главное видео