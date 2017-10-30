13:45 | Футбол — РФПЛ

Судейский скандал: "Зенит" заработал пенальти на 10-й секунде, но Мешков его не назначил

Воскресенье. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Локомотив" - 0:3. Виталий МЕШКОВ (справа) не назначил пенальти в ворота железнодорожников на первой минуте. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ" Момент на 10-й секунде матча "Зенит" - "Локомотив". Момент на 10-й секунде матча "Зенит" - "Локомотив". Момент на 10-й секунде матча "Зенит" - "Локомотив". Момент на 10-й секунде матча "Зенит" - "Локомотив". Момент на 10-й секунде матча "Зенит" - "Локомотив". Момент на 10-й секунде матча "Зенит" - "Локомотив". Момент на 10-й секунде матча "Зенит" - "Локомотив". Момент на 10-й секунде матча "Зенит" - "Локомотив". Момент на 10-й секунде матча "Зенит" - "Локомотив". Момент на 10-й секунде матча "Зенит" - "Локомотив".
Воскресенье. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Локомотив" - 0:3. Виталий МЕШКОВ (справа) не назначил пенальти в ворота железнодорожников на первой минуте. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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На 10-й секунде матча 15-го тура чемпионата России "Зенит""Локомотив" (0:3) серьезную ошибку допустила бригада Виталия Мешкова, не увидев фол в действиях Соломона Кверквелии и не назначив пенальти в пользу хозяев поля.

Момент на 10-й секунде матча "Зенит" - "Локомотив".
Момент на 10-й секунде матча "Зенит" - "Локомотив".

В том эпизоде защитник "Локо" в прыжке с риском нанесения травмы пытался отобрать мяч у Эмилиано Ригони. После того как зенитовец прострелил в направлении площади ворот, Кверквелия прямой ногой ударил соперника в область голени на правой ноге. Но ни Мешков, ни его второй ассистент Алексей Стипиди нарушение правил не зафиксировали.

Момент на 10-й секунде матча "Зенит" - "Локомотив".
Момент на 10-й секунде матча "Зенит" - "Локомотив".

За допущенную ошибку Мешкову грозит "двойка" от инспектора – неудовлетворительная оценка в 7,9 балла. (Александр БОБРОВ)

"Зенит" - "Локомотив". Главное видео

Зенит - Локомотив

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (31)
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Shumer

Началось йоптыть сразу под все микроскопом))))

14:49

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

ну а что можно было ожидать от родственника сотрудника Локо?

14:47

Mavr03

Дед Андрей,сам то небось дворник- гастарбайтер или сторож на стройке:)))))

14:46

bibik.i

Судья и его помощники облажались, так первый раз что ли? Боятся принять решения 90% судей, это вам не чемпион шип.

14:42

Дед Андрей

Да Мешков бы с удовольствием поставил бы этот пенальти, но он не ожидал что повод будет так сразу! Поэтому растерялся, тем более, что комбинация продолжилась. А вообще, судья он не о чем! Даже подсудить нормально не может!

14:41

Патриот Сибири

sarkis1957, футбол не терпит сослагательного наклонения. Может, и правда, была бы другой. Может, Зенит смог бы даже парочку забить в первом тайме. Но даже Зенит не даст соврать, а Динамо и Спартак подтвердят, что Локо может и четыре накидать во втором тайме. Поэтому если бы да кабы... А к судейству были претензии с обеих сторон. Может, просто воздалось питерским за всех их Малых, Вилковых, Казарцевых и прочих.

14:38

BayDin

баламошка... Народ на выдумки горазд...

14:37

Mavr03

"После того как зенитовец прострелил в направлении площади ворот" - в этом вся суть! После прострела Ригони мог свободно посетить туалетную комнату или подрочить в раздевалке..............,но стукнулся об ногу защитника уже ничем воротам соперника не угрожая. Какой пендаль............,ну разве что Ригони по мягкому месту:))))

14:35

Патриот Сибири

serzheo, держись, парень. Будь сильнее этого. Москвичи вас явно засуживают, плетут заговор против вас (притом по-настоящему), а вы терпИте, показывайте пример. Это просто сложный момент, на усмотрение судьи - вот так сейчас должен мыслить настоящий болельщик Зенита.

14:31

merniloskut

Мешков всю игру выступал в голубой форме... Зенит не настолько слаб, чтобы ему ещё и помогать!

14:30

RND

Шок и скандал ! А когда Ростов убили в Ленинграде с 0-2 на 3-2 была тишь да гладь !!

14:29

shpasic

Мутко это до лампочки)

14:28

Andre_Saratov

Присудить Локо техническое поражение 0:3.

14:27

torry1975

А что там с очередным неудалением Кришито? Крыто-шито?

14:25

sarkis1957

Я не поклонник Зенита. Скорее, наоборот. Но то, что творил Мешков, иначе как беспределом, назвать нельзя! Удивлен, что этот вопрос подняли только сегодня. Забей Зенит первым, игра была бы дугой.

14:25

serzheo

,

14:25

serzheo

Если бы это был Спартак, от нытья окна бы полопались, а Будогосского уже бы сняли.

14:24

П_о_в_а_р

Так и знал, что заговор.

14:24

Излучение Гаврилова-Черенкова

Лишили Зенит рекорда - самого раннего пенальти. Судьи, наверно, не успели ещё очки надеть и свисток вытащить из кармана.

14:21

Andre_Saratov

Создать прецедент и переиграть матч именно с 10-й секунды!)

14:20

вперёд Спартак!

Вы слыхали как поют бомжи?)))))))))))

14:19

titan2313

Мешкова от судейства отстранить, сто грамм не наливать, назначить вечным дежурным по РФС!!!

14:19

баламошка

Токо што придумали?) К вечеру ещё две пенальти найдут.

14:19

MorningFriend

305 квартал RSDsouth ростов без Бердыева шлак _____________ В Казани тоже самое, только с Бердыевым )))

14:17

MorningFriend

Это еще слабые потуги. СЛишком очевидно слилась команда Манчини. А вот если бы на месте зенита был спартак.... сейчас бы из каждого угла и вкладки неслось - Срочно! Ошибки судьи не позволили закономерно выиграть Спартаку и самым классным футболистам на планете! ))) Весь СЭ пестрел бы. )))

14:15

305 квартал

RSDsouth ростов без Бердыева шлак

14:15

serzheo

Гол на 10 секунде - это раскрывшийся Локо, а не паровоз возле ворот, который из депо не выезжал вообще. Так что не факт, что Локо выйграл бы. Более вероятно его поражение.

14:11

RSDsouth

Ну было бы 1:3 ...странно что фксм в Ростове “ не обидели « ...

14:08

Levbereg

Да запарили тащить бакланов. Паровозы и так бы выиграли. Шпалыч красавец!!! Тактически переиграл Манчини. то мне нравится, так как наш утер нос крутому тренеру из Европы!

14:05

achuburov

понеслось)))

13:58