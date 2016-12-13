Андрей Аршавин: "Меня не позовут клубы РФПЛ, в которых я хотел бы играть"

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин в интервью программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24" выразил мнение, что основная причина снижения уровня футбола в чемпионате России - количество денег. Форвард подчеркнул, что не хочет выступать в клубах премьер-лиги, которые находятся ниже восьмого места в турнирной таблице.
- Следите за происходящим в чемпионате России? - вопрос Аршавину.
- Бывает, не смотрю совсем. Тур перед перерывом посмотрел практически полностью. Как попадется.
- Какие впечатления? Говорят, наш уровень сильно упал.
- Если он упал, то уже давно.
- С чем это связано?
- Стало меньше денег у команд. Это главная причина.
- Есть ли возможность вас увидеть в чемпионате России?
- Во вторую восьмерку я не хочу идти. Если бы я хотел играть, то лучше бы остался в "Кубани". Если бы там продолжали строить команду, как это было до меня. А в те команды, которые я хочу, думаю, что меня не позовут.
ki
"Если бы я хотел играть, то лучше бы остался в "Кубани"." ....... эх андрюха, ничему-то тебя жизнь не научила...
17:01