16:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Андрей Аршавин: "Меня не позовут клубы РФПЛ, в которых я хотел бы играть"

0
0
0
1

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин в интервью программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24" выразил мнение, что основная причина снижения уровня футбола в чемпионате России - количество денег. Форвард подчеркнул, что не хочет выступать в клубах премьер-лиги, которые находятся ниже восьмого места в турнирной таблице.

- Следите за происходящим в чемпионате России? - вопрос Аршавину.  

- Бывает, не смотрю совсем. Тур перед перерывом посмотрел практически полностью. Как попадется.

- Какие впечатления? Говорят, наш уровень сильно упал.

- Если он упал, то уже давно.

- С чем это связано?

- Стало меньше денег у команд. Это главная причина.

- Есть ли возможность вас увидеть в чемпионате России?

- Во вторую восьмерку я не хочу идти. Если бы я хотел играть, то лучше бы остался в "Кубани". Если бы там продолжали строить команду, как это было до меня. А в те команды, которые я хочу, думаю, что меня не позовут.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

На что потратят наследство Алексия II?...

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

ki

"Если бы я хотел играть, то лучше бы остался в "Кубани"." ....... эх андрюха, ничему-то тебя жизнь не научила...

17:01

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ