Андреас Гранквист: "У нас суперстадион, но почему мы должны из-за этого нервничать?"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист после победы над "Амкаром" (1:0) в матче 11-го тура премьер-лиги заявил, что фактор нового стадиона не сказывается на психологическом состоянии футболистов. Также швед отметил, что игроки не зацикливались на моменте с незасчитанным голом, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Я очень доволен результатом, – отметил Гранквист. – На самом деле это была сложная игра. Мы играли на третий день после обидного поражения от "Шальке" в первом матче на новом стадионе, потому первая победа здесь очень важна. Игра была непростой, потому что "Амкар" очень сильно сопротивлялся, хорошо играл в обороне, прямо как "Арсенал" – 11 человек за линией мяча. Тем не менее, мы забили и выиграли. Это не была наша самая лучшая игра, и, может, наши болельщики не получили большого удовольствия от нее. Но результат очень важен, и я в целом доволен.

– Показалось, что после забитого мяча "Краснодар" начал играть на удержание счета. Это была такая установка или вы просто действовали по ситуации?

– Мы поговорили в раздевалке в перерыве, что нужно ускорить нашу распасовку, вообще поднять темп. В то же время мы обращали внимание, что уже выигрываем. Но все же мы не просто так катали мяч, пытаясь удержать счет. У нас были голевые моменты и во втором тайме. Но в целом, мы больше контролировали мяч, и при таком счете это нормально.

– Команда уже вторую игру не очень уверенно действовала на поле. Связано ли это с игрой на новом стадионе? И удалось ли полностью восстановиться после матча с "Шальке"?

– Я не считаю, что мы сильно нервничали. Почему мы вообще должны себя так вести? Мы играем дома, у нас суперстадион. С "Шальке", может, эта нервозность присутствовала, но нужно отдать дань сопернику – это топовая немецкая команда, против которой сложно всем играть. С "Амкаром" мы контролировали ход матча, поэтому здесь нервозности не было. Что касается второго вопроса, то я считаю, что мы в принципе хорошо восстановились, хотя прошло мало времени. Конечно, у "Амкара" было преимущество в этом плане. Но это несильно сказалось на ходе матча.

– Обсуждала ли команда незасчитанный гол?

– Наш начальник команды сказал в перерыве, что мяч пересек линию ворот. Но мы не особо обсуждали этот момент, у нас были другие проблемы и разговоры. Мы и так рады, что забили в конце первого тайма гол и что все так сложилось.