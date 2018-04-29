14:42 | Футбол — РФПЛ

"Амкар" - "Спартак": Зе Луиш попросил замену и ушел в раздевалку

Нападающий "Спартака" ЗЕ ЛУИШ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Нападающий "Спартака" ЗЕ ЛУИШ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Нападающий "Спартака" Зе Луиш попросил замену на 37-й минуте матча чемпионата России против "Амкара". Он повторил свою просьбу несколько раз, пока на 40-й минуте не уступил место на поле Софьяну Ханни. После замены африканский форвард с недовольным лицом сразу отправился в раздевалку.

В нынешнем сезоне Зе Луиш провел только девять полных матчей в РФПЛ.

Текстовая трансляция матча "Амкар" – "Спартак"

Амкар - Спартак М
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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waleriy

Опять мышцу живота потянул наверное- до конца сезона.Второй жано

14:56

вперёд Спартак!

Чем Зе недоволен? Погодой, искусственным полем или своей игрой?)))))))

14:52

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