"Амкар" - "Спартак": Зе Луиш попросил замену и ушел в раздевалку

Нападающий "Спартака" Зе Луиш попросил замену на 37-й минуте матча чемпионата России против "Амкара". Он повторил свою просьбу несколько раз, пока на 40-й минуте не уступил место на поле Софьяну Ханни. После замены африканский форвард с недовольным лицом сразу отправился в раздевалку.
В нынешнем сезоне Зе Луиш провел только девять полных матчей в РФПЛ.
waleriy
Опять мышцу живота потянул наверное- до конца сезона.Второй жано
14:56
вперёд Спартак!
Чем Зе недоволен? Погодой, искусственным полем или своей игрой?)))))))
14:52