"Амкар" - "Спартак": Зе Луиш попросил замену и ушел в раздевалку

Нападающий "Спартака" Зе Луиш попросил замену на 37-й минуте матча чемпионата России против "Амкара". Он повторил свою просьбу несколько раз, пока на 40-й минуте не уступил место на поле Софьяну Ханни. После замены африканский форвард с недовольным лицом сразу отправился в раздевалку.

В нынешнем сезоне Зе Луиш провел только девять полных матчей в РФПЛ.

Текстовая трансляция матча "Амкар" – "Спартак"