Аленичев продолжит тренировать "Енисей" после зимней паузы

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев продолжит работу с дебютантом премьер-лиги во второй части сезона. Об этом "СЭ" сообщил официальный представитель 46-летнего специалиста Александр Маньяков.

- Вопрос о смене тренера в "Енисее" сейчас не стоит,- подчеркнул Маньяков. - Игра и результаты команды в последних турах вселяют оптимизм. Сегодня Дмитрий Анатольевич (Аленичев - Прим. "СЭ") встречался с руководством клуба, обсуждал предстоящие зимние сборы и трансферную политику.

По всей видимости, в ближайшие месяцы коллектив покинут пять-шесть человек. Об этом игрокам было объявлено после матча с ЦСКА. Планируется приобретение такого же количества новичков.

"Енисей" завершил первую часть сезона на последнем, 16-м месте в чемпионате России. При этом в последних трех встречах РПЛ красноярцы набрали четыре очка, победив "Динамо" (1:0), сыграв вничью с "Ахматом" (1:1) и уступив ЦСКА (1:2). (Виталий Айрапетов)

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