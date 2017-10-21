Алексей Поддубский: "Не смог достучаться до футболистов в перерыве"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Алексей Поддубский после матча 14-го тура чемпионата России против "Уфы" (2:2) остался недоволен результатом. После первого тайма хабаровчане выигрывали 2:0, однако во втором тайме дубль сделал форвард уфимцев Вячеслав Кротов. По словам специалиста, к матчу Кубка России против санкт-петербургского "Динамо", который пройдет 25 октября, команда успеет восстановиться.

- Результатом недоволен, - сказал Поддубский в эфире телеканала "Наш футбол". - Счет по игре. В первом тайме забили два гола, в перерыве не смог достучаться до футболистов. Во втором тайме пропустили два гола. Что-то пошло не так. Потеряли концентрацию. К Кубку России успеем восстановиться. Будем играть на победу.