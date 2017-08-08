Алексей Поддубский: "Игроки "СКА-Хабаровск" чувствуют больше уверенности"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский перед матчем 5-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что уровень соперников в премьер-лиги выше, чем в ФНЛ. По его словам, сейчас футболисты чувствуют больше уверенности, чем в первых турах.

- Мы много пропустили со "стандартов"? Надеюсь, что больше таких голов мы не пропустим, - сказал Поддубский в эфире телеканала "Наш футбол". - Раньше мы играли в атакующий футбол, это связано с уровнем чемпионата, ведь мы играли в ФНЛ. Уровень премьер-лиги выше. Сейчас ребята почувствовали больше уверенности.

Матч "СКА-Хабаровск" - "Анжи" состоится сегодня, 8 августа. Начало игры - 11.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.