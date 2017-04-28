Алексей Николаев: "Пришло время для введения видеоповторов"

Российский арбитр Алексей Николаев отметил, что пришло время для введения новых технологий в футболе, в частности системы видеопомощи. По его словам, команды стали слишком многое терять из-за ошибок судей.

– Раньше по поводу введения новых технологий у меня было противоречивое мнение. Футбол и прекрасен тем, что ошибаются как игроки, так и судьи, - отметил Николаев в эфире программы "Свисток". - Однако сейчас команды ставят большие цели, и когда не достигают их из-за ошибок судей, то многое теряют. Поэтому пришло время для введения этих технологий, которые помогали бы безошибочно принимать решения.