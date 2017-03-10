Александр Тарханов: "По игре "Урал" не уступил "Арсеналу"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после поражения в матче 19-го тура чемпионата России от "Арсенала" (0:2) подчеркнул, что на команде сказалась усталость в связи с плотным графиком игр. Специалист подчеркнул, что матч проходил в равной борьбе.

– "Арсенал" сразу задал хороший темп, и мы старались его поддержать, – сказал Тарханов. – До пенальти, пожалуй, игра протекала без особых моментов. Второй тайм мы тоже начали неплохо, но потом пропустили "стандарт", плюс удаление случилось. Хотя мы и вдесятером пытались атаковать, но не все получалось.

В целом я думаю, что была равная борьба, но мы пропустили с пенальти и после штрафного, которого, на мой взгляд, не было. Да и карточка первая нашему удаленному футболисту вызывает большие сомнения. Наоборот, игрок "Арсенала" подсаживался под него, когда он чисто выиграл мяч.

– Вы провели только одну замену. Это связано с тем, что при игре в меньшинстве не считали нужным как-то менять игру?

– Мы выпустили нападающих, да и ребята у нас молодые. Я посчитал, что не будет какого-то серьезного усиления.

– В первых матчах этого сезона "Урал" выглядел как-то поагрессивнее в атаке. Почему сегодня не получилось сыграть так же?

– Наверное, за 10 дней провести 3 игры очень сложно. Даже "Краснодар" вчера выглядел не так сильно, как обычно. Хотя мастерство у них выше, чем у нас. Я, конечно, заметил, что и концентрации не было у нас мощной, как в тех двух играх, и агрессии не хватало. Я думаю, что по игре мы не уступили, но выиграл "Арсенал". (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

Трансляция матча "Арсенал" – "Урал"