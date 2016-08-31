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Александр Ширко: "С приходом Паршивлюка и Яковлева от "Анжи" стоит ждать лучшего результата"

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Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко прокомментировал уход Павла Яковлева и Сергея Паршивлюка в "Анжи". По словам Ширко, теперь от махачкалинского клуба стоит ждать лучшего результата.

– Если человек не получает места в составе и руководство не хочет видеть футболиста в команде, он меняет прописку, – говорит Ширко. – Так и произошло с Яковлевым и Паршивлюком.

– "Анжи" – правильный выбор?

– Может быть, это был единственный вариант… Интерес "Краснодара" или тульского "Арсенал" – простые разговоры. Мы же ничего не знаем. Эти ребята много времени провели в "Спартаке". Некоторое время назад даже хорошо играли. Сейчас в состав не попадают. Либо ими недоволен тренер, либо уровень игры низок. Такова футбольная жизнь.

– Они соответствуют уровню махачкалинцев или достойны большего?

– Знаете, можно хотеть чего угодно. Олимпийским чемпионом стать. Я вот в "Барселоне" хочу себя попробовать (смеется). Но предложений не поступало, хотя силы чувствую. А играть приходится за любительские команды.

– Каких результатов стоит ждать от "Анжи" с приходом таких новичков?

– Паршивлюк и Яковлев – усиление для махачкалинцев. Теперь от этого клуба стоит ждать лучшего результата. (Ярослав СУСОВ)

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