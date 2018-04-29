17:12 | Футбол — РФПЛ

Александр Селихов: "Мы были злыми сами на себя"

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Голкипер "Спартака" Александр Селихов после выездной победы над "Амкаром" (2:0) в матче 28-го тура чемпионата России заявил, что ему всегда приятно играть в Перми, где он начинал карьеру в премьер-лиге, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также вратарь сказал, что к давлению на красно-белых после поражений давно пора привыкнуть.

 
Воскресенье. Пермь. &quot;Амкар&quot; - &quot;Спартак&quot; - 0:2. Красно-белые прервали серию из поражений и вышли на второе место."Спартак" выиграл в Перми. Дальше станет проще?

– Пермь для меня всегда была приятным выездом, – сказал Селихов. – Это почти мой родной дом, здесь я начал свою карьеру, и болельщики всегда встречают меня с большим теплом. Играть здесь – одно удовольствие.

– А насколько тяжело было выходить на поле после неудачной серии в эмоциональном плане?

– Хороший вопрос. На самом деле, мы были только злыми сами на себя из-за того, что упустили победу в кубковом матче против "Тосно" и подарили чемпионство "Локомотиву". Но сегодняшняя игра показала: мы будем бороться и биться до конца. Все в наших руках.

– Очень часто на этой неделе звучало слово "кризис". Можно ли сказать, что теперь кризис позади?

– Когда "Спартак" проигрывает два матча, сразу все начинают говорить про кризис, накал обстановки, идет критика болельщиков. Это "Спартак" – нужно уже привыкнуть к этому. Все внимание на нашем клубе. Проиграли три игры, так получилось, но у всех ведь бывают взлеты и падения. Мы тоже очень сильно переживали, не могли места себе найти. Нужно не плакать и не извиняться перед кем-то, а до конца пытаться исправлять ситуацию.

Амкар - Спартак М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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вперёд Спартак!

Плохая игра Селихова, несмотря на сухой матч. Ошибаться так на выходах, тем более многократно, недопустимо. Надеюсь, это не повторится в дальнейшем.

18:43

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