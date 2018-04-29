Александр Селихов: "Мы были злыми сами на себя"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов после выездной победы над "Амкаром" (2:0) в матче 28-го тура чемпионата России заявил, что ему всегда приятно играть в Перми, где он начинал карьеру в премьер-лиге, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также вратарь сказал, что к давлению на красно-белых после поражений давно пора привыкнуть.

– Пермь для меня всегда была приятным выездом, – сказал Селихов. – Это почти мой родной дом, здесь я начал свою карьеру, и болельщики всегда встречают меня с большим теплом. Играть здесь – одно удовольствие.

– А насколько тяжело было выходить на поле после неудачной серии в эмоциональном плане?

– Хороший вопрос. На самом деле, мы были только злыми сами на себя из-за того, что упустили победу в кубковом матче против "Тосно" и подарили чемпионство "Локомотиву". Но сегодняшняя игра показала: мы будем бороться и биться до конца. Все в наших руках.

– Очень часто на этой неделе звучало слово "кризис". Можно ли сказать, что теперь кризис позади?

– Когда "Спартак" проигрывает два матча, сразу все начинают говорить про кризис, накал обстановки, идет критика болельщиков. Это "Спартак" – нужно уже привыкнуть к этому. Все внимание на нашем клубе. Проиграли три игры, так получилось, но у всех ведь бывают взлеты и падения. Мы тоже очень сильно переживали, не могли места себе найти. Нужно не плакать и не извиняться перед кем-то, а до конца пытаться исправлять ситуацию.