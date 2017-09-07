Александр Самедов: "Звал ли Смолова в "Спартак"? Секрет!"

В среду в гостях у "СЭ" побывал полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов. Игрок красно-белых рассказал о том, что знает о переговорах столичного клуба с нападающим "Краснодара" Федором Смоловым.

– А за остальными возможными переходами – Луана, Смолова – следили?

– Нет. Хотя Федя – особый случай, мы дружим. Мне было не все равно, где он окажется. Но узнавал новости в личном общении, а не через СМИ.

– Звали его в "Спартак", верно?

– Секрет!

– Предположим, звали.

– Предположим.

– Какие условия предлагали?

– Обещал хорошую атмосферу, а вот про условия – это уже не ко мне. На самом деле все происходило на уровне разговоров. Еще во время Кубка конфедераций по поводу Феди ходили разные слухи. А получилось так, как получилось.

– Смолов сделал бы красно-белых сильнее?

– Он усилил бы много команд. Но главное, чтобы сам Федя был доволен. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Интервью Александра Самедова