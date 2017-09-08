Александр Самедов: "Сейчас "Спартаку" не до шуток"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер команды Массимо Каррера иногда может пошутить в раздевалке. Однако, по словам хавбека, сейчас красно-белым совсем не до шуток.
– Вопрос про Карреру. Всем известно, что Миодраг Божович, например, мотивирует шутками про секс. Массимо может так пошутить?
– Может, но не так, как Божович. Не знаю, откуда это пошло, что Миодраг мотивирует шутками про секс. Он может пару раз пошутить, но не более. Получается, когда стоит команда, и перед ней сидит Миодраг Божович, установка идет только о сексе, а не об игре? Кто-то один раз пошутил, и этот миф так разросся. Мистер (Каррера. – Прим. "СЭ") тоже так может пошутить. Но совсем не обязательно про секс.
– О какой последней шутке Карреры можете рассказать?
– Сейчас нам не до шуток.
– Божович – самый веселый тренер в вашей карьере?
– Очень позитивный. Действительно, чаше других шутит. Но знает, когда нужно и когда не нужно этого делать.
sibiryakova.87
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