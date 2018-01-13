14:57 | Футбол — РФПЛ

Александр Самедов: "С третьего дня начали работать на полную"


Полузащитник "Спартака"  Александр Самедов рассказал о сборе, который проходит в ОАЭ. По его словам, тренерский штаб поделил футболистов на две группы.

- Нас предупредили, что с третьего дня начнем работать на полную, - сказал Самедов в интервью клубной пресс-службе. - Утренняя тренировка, а затем беговая. Тренерский штаб нас поделил на группы, у каждого было свое время. Работа нужная, которая каждый год не меняется. В том году мы тоже бегали.

Почему предпочел приехать на сбор один? Все очень просто: старший сын пошел в школу. Мы провели с семьей месяц, отдохнули, набрались сил. Сборы есть сборы, решил приехать один.

Всех рад видеть, соскучился по команде. Нам предстоит тяжелая работа, потихонечку вливаемся. Нам надо готовиться, скоро уже первый матч.

 

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http://spartak.com/videos/4115190/

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