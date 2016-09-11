Александр Самедов: "С чем связана моя замена? Точно не со здоровьем"

Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов после поражения от "Спартака" (0:1) в гостевом матче 6-го тура чемпионата России подчеркнул, что соперник провел хороший матч. По словам Самедова, он не знает, с чем связана его замена в перерыве.

– Нормальная атмосфера, – начал Самедов. – Удивил ли " Спартак"? Да, он здорово играл. Сегодня выдали они хороший матч. В перерыве Семин сказал идти отыгрываться, поэтому игра оживилась. С чем связана моя замена? Не знаю, мне не объяснили. Точно не со здоровьем. (Ярослав СУСОВ)