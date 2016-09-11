Александр Самедов: "С чем связана моя замена? Точно не со здоровьем"

Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов после поражения от "Спартака" (0:1) в гостевом матче 6-го тура чемпионата России подчеркнул, что соперник провел хороший матч. По словам Самедова, он не знает, с чем связана его замена в перерыве.
– Нормальная атмосфера, – начал Самедов. – Удивил ли " Спартак"? Да, он здорово играл. Сегодня выдали они хороший матч. В перерыве Семин сказал идти отыгрываться, поэтому игра оживилась. С чем связана моя замена? Не знаю, мне не объяснили. Точно не со здоровьем. (Ярослав СУСОВ)
Platinum1991
Зря Самедова заменили, он хоть конструктив вносил, а с его заменой и вовсе игра у Локомотива пошла под ОТКОС! Полная беспомощность Локомотива! Целостной игры у Локомотива НЕ БЫЛО! Бегали, суетились, теряли мяч на ровном месте, толком попасть не могли по воротам. Навесы все уходили сопернику, открываний НЕ БЫЛО! А единственный гол пропустили по своей глупости! Не накрыли соперника, дали ему развернуться и отдать пас на Попова! В атаке полная АНАРХИЯ! Да к тому же судья не дал 100% пенальти в ворота Локомотива! Миранчук сыграл БЕЗОБРАЗНО! Касаева надо было раньше выпускать! Портнягин НЕ УСИЛИЛ игру и затерялся. Как Локомотив готовился, так и сыграл БЕЗОБРАЗНО! Игра, как раз, и отображает работу, которая была проведена на тренировке, для подготовки к этой игре! Плохо Локомотив подготовился к этой игре. Очень ПЛОХО! Игра показала не силу Спартака, а БЕСПОМОЩНОСТЬ и СЛАБОСТЬ Локомотива! Так играть НЕЛЬЗЯ!!! БЕСТОЛКОВАЯ беготня! ВСЁ! Всё на что сподобились игроки Локомотива! На фоне такой БЕЗОБРАЗНОЙ игры Локомотива - Спартак выглядел ОРЛАМИ, а Локомотив выглядел жалким подобием футбольного мальчика для битья, которого возили по полю, вдоль и поперёк! Были моменты у Локомотива, пару раз, но не забили по причине БЕЗОБРАЗНОЙ реализации. Какая игра, такая и реализация! Локомотив сыграл просто БЕЗОБРАЗНО! Ведь проиграть можно по разному!
19:59
bito28
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19:42
**гость**
Самедов в хоккей играет )
19:28
**гость**
Ха-ха !!! Пьяные модеры !!!19:10 | ХОККЕЙ — КХЛ АЛЕКСАНДР САМЕДОВ: "С ЧЕМ СВЯЗАНА МОЯ ЗАМЕНА? ТОЧНО НЕ СО ЗДОРОВЬЕМ"
19:27