Александр Ломовицкий: "Зенит" - нелюбимый соперник, помимо ЦСКА"

Нападающий "Спартака" Александр Ломовицкий после ничьей с "Зенитом" в матче первенства молодежных команд премьер-лиги (2:2) отметил, что красно-белые хотели взять реванш за поражение в первом круге. В матче 4-го тура 5 августа питерцы победили 2:1.

- Очень хотели победить, - сказал Ломовицкий в эфире передачи "После футбола". - В первом круге они нас обыграли, мы были злые. Самый нелюбимый наш соперник, помимо ЦСКА.

Матч основных команд "Спартака" и "Зенита" состоится 27 ноября, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка. В первом круге питерцы победили 5:1.