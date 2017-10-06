Александр Кокорин: "Единственное, чем можно себя порадовать, - компьютерными играми"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в эфире телеканала "Россия 24" сказал, что он увлекается компьютерными играми. По его словам, он начал увлекаться киберспортом, когда в графике его команды появились два матча в неделю.

– Судя по вашему Инстаграму, вы увлекаетесь компьютерными шутерами.

– Времени мало. Поэтому единственное, чем можно себя порадовать, – компьютерными играми (улыбается).

– Какими именно?

– Сейчас вышла новая игра, называется Battleground. В мире киберспорта она уже побила все рекорды. Раньше была самой популярной Dota, но я про нее ничего не знаю. Слышал, что там были какие-то нереальные призовые. Сейчас в Battleground играют все профессиональные игроки, поэтому подключайтесь.

– А FIFA не играете?

– До этого играл в Counter-strike, не в старую версию, а в новую CS:GO. В нее интересно играть по сети с друзьями.

– На выставке Игромир были?

– Нет. Знаю, что в Петербурге сейчас будет проходить серьезный турнир по Counter-strike.

– Попробовать не хотите?

– Нет, потому что там соберутся профессионалы. Но если получится, схожу посмотреть.

– Давно стали увлекаться киберспортом?