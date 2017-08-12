Александр Гришин: "Расстраивает посещаемость домашних матчей ЦСКА"

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" считает, что одной из причин низкой посещаемости домашних игр армейцев является высокая стоимость билетов. Специалист выразил надежду на то, что менеджмент клуба найдет решение этой проблемы.

- На ЦСКА на рядовые матчи ходит по семь-восемь тысяч человек. Не расстраивает такая цифра на новом стадионе?

– Конечно расстраивает. Смотришь на "Спартак", а там по 40 тысяч приходит. А потом включаешь ЦСКА, а там шесть-семь тысяч. Обидно. Не понимаю, почему так происходит. Люди ходят на красивый футбол. Видимо, нынешняя ситуация им не нравится. Возможно, слишком дорогие билеты. Проблема очевидна, и это не красит наш футбол.

– Цены на билеты на "Спартак" и на ЦСКА примерно сопоставимы.

– Значит, надо искать корень проблемы. ЦСКА столько титулов завоевал за последнее время, в разы больше "Спартака". А на красно-белых все равно ходит больше. Ситуация не самая радужная. Надеюсь, менеджмент клуба найдет решение этой проблемы.

– Ваш прогноз на матч?

– Ох, неблагодарное это дело. Но так как вся моя жизнь связана с ЦСКА, я поставлю на победу армейцев. С минимальным счетом. Пусть будет 2:1.