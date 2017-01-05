Александр Григорян: "Я ждал этого шанса 20 лет. Теперь я буду добиваться максимальных результатов с "Анжи"

Новый главный тренер "Анжи" Александр Григорян дал первое интервью после назначения. 50-летний специалист подчеркнул, что планирует добиться с махачкалинским клубом максимального результата.
– Я ждал это шанса и шел к нему упорным трудом в течение двадцати лет, – сказан Григорян. – Я не собираюсь ничего комментировать и обсуждать. Вы сами все увидите по ходу чемпионата.
– Что именно увидим?
– Я не собираюсь обсуждать с вами наши цели и обсуждать ситуацию в "Анжи". Все это вы будете обсуждать с руководителями клуба. Я буду добиваться с командой максимальных результатов, каких только возможно. (Ярослав СУСОВ)
alex-ls
правильно тащи их в привычный для себя пердив дурачок
14:27
biglikeasun
наконец-то клуб из России выиграет Лигу Чемпионов
14:24
RSDsouth
Нормально в Дагестане Новый Год встретил этот парень !
14:22
merniloskut
Откуда вылез, чтобы туда же и убрался! Тоже мне звездюк нашёлся!
14:22