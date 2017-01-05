14:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Григорян: "Я ждал этого шанса 20 лет. Теперь я буду добиваться максимальных результатов с "Анжи"

Новый главный тренер "Анжи" Александр ГРИГОРЯН. Фото Игорь ГОРЕЛОВ
Новый главный тренер "Анжи" Александр ГРИГОРЯН. Фото Игорь ГОРЕЛОВ
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Новый главный тренер "Анжи" Александр Григорян дал первое интервью после назначения. 50-летний специалист подчеркнул, что планирует добиться с махачкалинским клубом максимального результата.

– Я ждал это шанса и шел к нему упорным трудом в течение двадцати лет, – сказан Григорян. – Я не собираюсь ничего комментировать и обсуждать. Вы сами все увидите по ходу чемпионата.

– Что именно увидим?

– Я не собираюсь обсуждать с вами наши цели и обсуждать ситуацию в "Анжи". Все это вы будете обсуждать с руководителями клуба. Я буду добиваться с командой максимальных результатов, каких только возможно. (Ярослав СУСОВ)

Григорян назначен главным тренером "Анжи"

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КОММЕНТАРИИ (4)
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alex-ls

правильно тащи их в привычный для себя пердив дурачок

14:27

biglikeasun

наконец-то клуб из России выиграет Лигу Чемпионов

14:24

RSDsouth

Нормально в Дагестане Новый Год встретил этот парень !

14:22

merniloskut

Откуда вылез, чтобы туда же и убрался! Тоже мне звездюк нашёлся!

14:22

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