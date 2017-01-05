Григорян назначен главным тренером "Анжи"

Александр Григорян назначен на пост главного тренера "Анжи", сообщает официальный сайт клуба. Предыдущим местом работы 50-летнего специалиста был "СКА-Хабаровск". Наставник сменил у руля махачкалинцев Павела Врбу.
С 1999 года Григорян в течение десяти лет работал в профессиональном женском футболе. За это время он неоднократно выигрывал с тольяттинской "Ладой" Кубок России, завоевал Italy Women’s Cup, а также победил с командой в чемпионате России.
Затем Григорян возглавлял пермскую "Звезду-2005", с которой трижды выигрывал Кубок и чемпионат страны, а в 2009 году пробился с коллективом в финал женской Лиги чемпионов.
В том же году Григорян вернулся в мужской футбол, в котором начинал свою тренерскую карьеру, став главным тренером клуба ФНЛ "Нижний Новгород". Впоследствии возглавлял еще несколько клубов Футбольной национальной лиги: "Химки", "СКА-Энергию" (Хабаровск), "Луч-Энергию" (Владивосток), "Тосно" (Ленинградская область).
До перехода в "Анжи" Григорян являлся главным тренером "СКА-Хабаровска", с которым пробился в 1/8 финала текущего розыгрыша Кубка России, обыграв московский "Спартак" (1:0) и уступив на выезде "Рубину" (0:1 в дополнительное время), а также финишировал по итогам первой части сезона на третьем месте в ФНЛ.
Опрос
Дополнительная информация
http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/glavnim_trenerom_anji_naznachen_aleksandr_grigorjan050117/
echo2011
Есть еще камикадзе в российском футболе!
13:37
karlikf1
armi, знает. Вообще-то его хабаровский СКА осенью вышиб московский Пищевик из Кубка России, да и наш Рубин одолел дома хабаровчан в 1/8 лишь во втором тайме допвремени. Если что, можешь глянуть в таблицу I лиги - где они идут, на каком месте?
13:30
Darkman79
Анжи=Газмясочка?))))
13:25
armi
Вот это кадр!!! Ну теперь даже Венгер "испугался"!!!!!! зы А кто-нить его вообще знает????
13:23