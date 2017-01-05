12:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Григорян назначен главным тренером "Анжи"

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Александр Григорян назначен на пост главного тренера "Анжи", сообщает официальный сайт клуба. Предыдущим местом работы 50-летнего специалиста был "СКА-Хабаровск". Наставник сменил у руля махачкалинцев Павела Врбу.

С 1999 года Григорян в течение десяти лет работал в профессиональном женском футболе. За это время он неоднократно выигрывал с тольяттинской "Ладой" Кубок России, завоевал Italy Women’s Cup, а также победил с командой в чемпионате России.

Затем Григорян возглавлял пермскую "Звезду-2005", с которой трижды выигрывал Кубок и чемпионат страны, а в 2009 году пробился с коллективом в финал женской Лиги чемпионов.

В том же году Григорян вернулся в мужской футбол, в котором начинал свою тренерскую карьеру, став главным тренером клуба ФНЛ "Нижний Новгород". Впоследствии возглавлял еще несколько клубов Футбольной национальной лиги: "Химки", "СКА-Энергию" (Хабаровск), "Луч-Энергию" (Владивосток), "Тосно" (Ленинградская область).

До перехода в "Анжи" Григорян являлся главным тренером "СКА-Хабаровска", с которым пробился в 1/8 финала текущего розыгрыша Кубка России, обыграв московский "Спартак" (1:0) и уступив на выезде "Рубину" (0:1 в дополнительное время), а также финишировал по итогам первой части сезона на третьем месте в ФНЛ.

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Дополнительная информация

http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/glavnim_trenerom_anji_naznachen_aleksandr_grigorjan050117/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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echo2011

Есть еще камикадзе в российском футболе!

13:37

karlikf1

armi, знает. Вообще-то его хабаровский СКА осенью вышиб московский Пищевик из Кубка России, да и наш Рубин одолел дома хабаровчан в 1/8 лишь во втором тайме допвремени. Если что, можешь глянуть в таблицу I лиги - где они идут, на каком месте?

13:30

Darkman79

Анжи=Газмясочка?))))

13:25

armi

Вот это кадр!!! Ну теперь даже Венгер "испугался"!!!!!! зы А кто-нить его вообще знает????

13:23

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