20:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Егоров: "Пусть лучше Гончаренко тренирует свою команду"

0
0
0
0
19

Главный арбитр матча 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Зенитом" (0:0) Александр Егоров ответил наставнику армейцев Виктору Гончаренко, который оказался недоволен работой судьи в этой встрече. Специалист заявлял, что арбитр не давал командам играть и часто фиксировал нарушения.

– Слова Гончаренко и Бабаева? Это их мнение, - сказал в эфире программы "Свисток" Егорова. - Мою работу оценивает мой руководитель. Могу ответить Гончаренко. Наверное, он отвлекся на меня, но ему лучше заниматься своей работой, тренировать игроков. А то дотренировал их до такой степени, что команда за всю игру не сделала ни одного удара в створ ворот.

0
0
0
0
19
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (19)
Войти, чтобы оставить комментарий

Один человек

Vladimir Semenovich А ведь Егоров прав, тошно смотреть на игру ЦСКА,. По игре ЦСКА - худшая команда, которые тренировал Гончаренко. С такой игрой ЦСКА не справиться с дублерами Томи. -------------- вовчик, семен тоже согласен?)

21:23

Spchamp1979

Реально ЦСКА и на 3 место не тянет! Играют слабее и "Ростова" и "Краснодара". И готов подтвердить слова о том, что ни разу не ударили по воротам, это реалии некоторых команд РФПЛ.

21:22

Один человек

Komendant1 В Уфе сидел, помалкивал, а перешел к Гиннеру, разговорился. На своем стадионе, при своих болельщиках, выстроить игру в 7 защитников. Позорище. В Егорку поиграл?

21:21

Mark Krass

Ахаха)) Егорка как судейка то слабачок, а как эксперт вообще ничтожество)) Рот на замок и бегом тесты сдавать. От пухудения мозг вообще стал сбои давать))

21:13

Slim Taller

saiga, подпишусь под каждым словом.Больших ошибок он не совершил потому что команды играли осторожно.Но своими свистками реально действовал на нервы.

21:09

Igocha

Реально цска при Гончаренко будет играть в двойной автобус.

20:57

Komendant1

В Уфе сидел, помалкивал, а перешел к Гиннеру, разговорился. На своем стадионе, при своих болельщиках, выстроить игру в 7 защитников. Позорище.

20:53

Zhora Zabadaj

По судейству нормальный матч. По игре скучный. Никто не хотел рисковать, никто не хотел выигрывать. А ныть по-поводу судейства - это уже даже не смешно. Странно, что с этого Гончаренко начинает свою тренерскую карьеру на посту главного тренера. Очень странно. Он еще ничего сделал. Может уже надоело тренировать?

20:49

Hummel

Душевно получилось)))

20:46

shpasic

симуляцию-провокацию Гарсии нормально прочувствовал, так что не нужно выдумывать)

20:45

Vladimir Semenovich

А ведь Егоров прав, тошно смотреть на игру ЦСКА,. По игре ЦСКА - худшая команда, которые тренировал Гончаренко. С такой игрой ЦСКА не справиться с дублерами Томи.

20:41

баламошка

Нормально Егоров отсудил и тролльнул тоже нормально!

20:36

Lor113Vz

Егоров молодчик! Если рожа кривая, нечего на зеркало пенять. Бить по воротам тоже судья мешал? saiga_ ты наверное игру не смотрел.

20:29

Вопреки

Браво арбитр ! Умыл адм. ресурсного с боссом... Но этот посыл от гинеровских это ваша (арбитров) вина, приучивших ранее их жить по понятиям... так-что исправляйтесь, уважаемые.

20:27

King's Bounty IIII

saiga Егоров не большого ума чел. Если судья начинает комментировать и оправдываться за свои действия, то он уже не рефери, а болтун. Судил он схематично, не чувствую самой игры, формально не ошибался, но игровые моменты не прочитывал, а это уже признак слабой квалификации. _______________ И гол не забил !

20:26

Helicopter

Хотел всем показать как похудел за лето.

20:26

vladvl7777

Красавец! И отсудил норм.

20:23

Нубяшка

хорошо ответил

20:19

dsafgi

Поставил на место зазнаек конявых

20:10

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ