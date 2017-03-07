Александр Егоров: "Пусть лучше Гончаренко тренирует свою команду"

Главный арбитр матча 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Зенитом" (0:0) Александр Егоров ответил наставнику армейцев Виктору Гончаренко, который оказался недоволен работой судьи в этой встрече. Специалист заявлял, что арбитр не давал командам играть и часто фиксировал нарушения.
– Слова Гончаренко и Бабаева? Это их мнение, - сказал в эфире программы "Свисток" Егорова. - Мою работу оценивает мой руководитель. Могу ответить Гончаренко. Наверное, он отвлекся на меня, но ему лучше заниматься своей работой, тренировать игроков. А то дотренировал их до такой степени, что команда за всю игру не сделала ни одного удара в створ ворот.
Один человек
Vladimir Semenovich А ведь Егоров прав, тошно смотреть на игру ЦСКА,. По игре ЦСКА - худшая команда, которые тренировал Гончаренко. С такой игрой ЦСКА не справиться с дублерами Томи. -------------- вовчик, семен тоже согласен?)
21:23
Spchamp1979
Реально ЦСКА и на 3 место не тянет! Играют слабее и "Ростова" и "Краснодара". И готов подтвердить слова о том, что ни разу не ударили по воротам, это реалии некоторых команд РФПЛ.
21:22
Один человек
Komendant1 В Уфе сидел, помалкивал, а перешел к Гиннеру, разговорился. На своем стадионе, при своих болельщиках, выстроить игру в 7 защитников. Позорище. В Егорку поиграл?
21:21
Mark Krass
Ахаха)) Егорка как судейка то слабачок, а как эксперт вообще ничтожество)) Рот на замок и бегом тесты сдавать. От пухудения мозг вообще стал сбои давать))
21:13
Slim Taller
saiga, подпишусь под каждым словом.Больших ошибок он не совершил потому что команды играли осторожно.Но своими свистками реально действовал на нервы.
21:09
Igocha
Реально цска при Гончаренко будет играть в двойной автобус.
20:57
Komendant1
В Уфе сидел, помалкивал, а перешел к Гиннеру, разговорился. На своем стадионе, при своих болельщиках, выстроить игру в 7 защитников. Позорище.
20:53
Zhora Zabadaj
По судейству нормальный матч. По игре скучный. Никто не хотел рисковать, никто не хотел выигрывать. А ныть по-поводу судейства - это уже даже не смешно. Странно, что с этого Гончаренко начинает свою тренерскую карьеру на посту главного тренера. Очень странно. Он еще ничего сделал. Может уже надоело тренировать?
20:49
Hummel
Душевно получилось)))
20:46
shpasic
симуляцию-провокацию Гарсии нормально прочувствовал, так что не нужно выдумывать)
20:45
Vladimir Semenovich
А ведь Егоров прав, тошно смотреть на игру ЦСКА,. По игре ЦСКА - худшая команда, которые тренировал Гончаренко. С такой игрой ЦСКА не справиться с дублерами Томи.
20:41
баламошка
Нормально Егоров отсудил и тролльнул тоже нормально!
20:36
Lor113Vz
Егоров молодчик! Если рожа кривая, нечего на зеркало пенять. Бить по воротам тоже судья мешал? saiga_ ты наверное игру не смотрел.
20:29
Вопреки
Браво арбитр ! Умыл адм. ресурсного с боссом... Но этот посыл от гинеровских это ваша (арбитров) вина, приучивших ранее их жить по понятиям... так-что исправляйтесь, уважаемые.
20:27
King's Bounty IIII
saiga Егоров не большого ума чел. Если судья начинает комментировать и оправдываться за свои действия, то он уже не рефери, а болтун. Судил он схематично, не чувствую самой игры, формально не ошибался, но игровые моменты не прочитывал, а это уже признак слабой квалификации. _______________ И гол не забил !
20:26
Helicopter
Хотел всем показать как похудел за лето.
20:26
vladvl7777
Красавец! И отсудил норм.
20:23
Нубяшка
хорошо ответил
20:19
dsafgi
Поставил на место зазнаек конявых
20:10