Александр Егоров: "Пусть лучше Гончаренко тренирует свою команду"

Главный арбитр матча 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Зенитом" (0:0) Александр Егоров ответил наставнику армейцев Виктору Гончаренко, который оказался недоволен работой судьи в этой встрече. Специалист заявлял, что арбитр не давал командам играть и часто фиксировал нарушения.

– Слова Гончаренко и Бабаева? Это их мнение, - сказал в эфире программы "Свисток" Егорова. - Мою работу оценивает мой руководитель. Могу ответить Гончаренко. Наверное, он отвлекся на меня, но ему лучше заниматься своей работой, тренировать игроков. А то дотренировал их до такой степени, что команда за всю игру не сделала ни одного удара в створ ворот.