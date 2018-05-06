17:53 | Футбол — РФПЛ

Акинфеев проводит 666-й матч на высшем уровне

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Матч 29-го тура чемпионата России ЦСКА"Арсенал" станет для голкипера армейцев Игоря Акинфеева 666-м во взрослой карьере. В его активе 395 матчей в чемпионатах России, 117 в еврокубках, 104 игры за первую сборную (включая непризнанный ФИФА матч Россия – Литва), а также 40 выходов на поле в Кубке России, 9 – в Суперкубке России.

Матч ЦСКА – "Арсенал" пройдет сегодня, начало в 19.00. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Jean4

BayDin, нет именно рога!

18:41

BayDin

Просим извинения - копыта и хвост:)

18:33

BayDin

HAZELSAMARA.... Не знаю как рога, а копыта и рога коню положены.

18:30

BayDin

Maedhros.... ...или плох...

18:27

HAZELSAMARA

Рога, копыта и хвост не отрастут?

18:27

баламошка

Игарь - Сатана проклятая!

18:21

Maedhros

значит, он должен быть дьявольски хорош в этой игре

18:11

ЗлобныйЖиртрест

Сатанисты что-ли? Цифра 666 не является юбилейной (не 650 и не 700), с чего вдруг решили выделить?

18:00

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