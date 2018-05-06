Акинфеев проводит 666-й матч на высшем уровне

Матч 29-го тура чемпионата России ЦСКА – "Арсенал" станет для голкипера армейцев Игоря Акинфеева 666-м во взрослой карьере. В его активе 395 матчей в чемпионатах России, 117 в еврокубках, 104 игры за первую сборную (включая непризнанный ФИФА матч Россия – Литва), а также 40 выходов на поле в Кубке России, 9 – в Суперкубке России.
Матч ЦСКА – "Арсенал" пройдет сегодня, начало в 19.00. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.
Jean4
BayDin, нет именно рога!
18:41
BayDin
Просим извинения - копыта и хвост:)
18:33
BayDin
HAZELSAMARA.... Не знаю как рога, а копыта и рога коню положены.
18:30
BayDin
Maedhros.... ...или плох...
18:27
HAZELSAMARA
Рога, копыта и хвост не отрастут?
18:27
баламошка
Игарь - Сатана проклятая!
18:21
Maedhros
значит, он должен быть дьявольски хорош в этой игре
18:11
ЗлобныйЖиртрест
Сатанисты что-ли? Цифра 666 не является юбилейной (не 650 и не 700), с чего вдруг решили выделить?
18:00