Акинфеев проводит 666-й матч на высшем уровне

Матч 29-го тура чемпионата России ЦСКА – "Арсенал" станет для голкипера армейцев Игоря Акинфеева 666-м во взрослой карьере. В его активе 395 матчей в чемпионатах России, 117 в еврокубках, 104 игры за первую сборную (включая непризнанный ФИФА матч Россия – Литва), а также 40 выходов на поле в Кубке России, 9 – в Суперкубке России.

Матч ЦСКА – "Арсенал" пройдет сегодня, начало в 19.00. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.