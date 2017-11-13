Ахмед Муса: "Переход в "Спартак"? Я фанат ЦСКА!"

Нападающий сборной Нигерии и "Лестера" Ахмед Муса, ранее выступавший за ЦСКА, подчеркнул, что продолжает следить за матчами армейцев. Форвард надеется однажды снова подписать контракт с красно-синими.

Напомним, что сборная Нигерии 14 ноября проведет товарищеский матч против Аргентины. Встреча пройдет в Краснодаре, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

– Матч с Аргентиной – отличный тест для нашей команды в плане подготовки к чемпионату мира. Ведь соперник мирового класса, – сказал Муса.

– Смотрите матчи ЦСКА?

– Конечно! Стараюсь не пропускать. ЦСКА навсегда в моем сердце. И я никогда не забуду эту команду, где бы не играл. Это часть меня навсегда

– Не жалеете, что уехали в Англию?

– Сложный вопрос. Тяжелое было решение. Но речь шла о шаге вперед. И я посчитал правильным рискнуть и сделать его.

– Причем были слухи, что вы могли вернуться в Россию прошлой зимой и минувшим летом. Даже про "Спартак" говорили...

– Нет, про "Спартак" – это исключено. Я фанат ЦСКА! А вот в ЦСКА надеюсь однажды вернуться. Если представится реальная возможность, то сразу соглашусь. (Филипп ПАПЕНКОВ)