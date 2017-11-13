Ахмед Муса: "Переход в "Спартак"? Я фанат ЦСКА!"

Нападающий сборной Нигерии и "Лестера" Ахмед Муса, ранее выступавший за ЦСКА, подчеркнул, что продолжает следить за матчами армейцев. Форвард надеется однажды снова подписать контракт с красно-синими.
Напомним, что сборная Нигерии 14 ноября проведет товарищеский матч против Аргентины. Встреча пройдет в Краснодаре, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.
– Матч с Аргентиной – отличный тест для нашей команды в плане подготовки к чемпионату мира. Ведь соперник мирового класса, – сказал Муса.
– Смотрите матчи ЦСКА?
– Конечно! Стараюсь не пропускать. ЦСКА навсегда в моем сердце. И я никогда не забуду эту команду, где бы не играл. Это часть меня навсегда
– Не жалеете, что уехали в Англию?
– Сложный вопрос. Тяжелое было решение. Но речь шла о шаге вперед. И я посчитал правильным рискнуть и сделать его.
– Причем были слухи, что вы могли вернуться в Россию прошлой зимой и минувшим летом. Даже про "Спартак" говорили...
– Нет, про "Спартак" – это исключено. Я фанат ЦСКА! А вот в ЦСКА надеюсь однажды вернуться. Если представится реальная возможность, то сразу соглашусь. (Филипп ПАПЕНКОВ)
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
- Лестер
- Ахмед Муса
Mr.Trololo
Забавляет, когда супернедозвёзды типа Мусы, говорят, что в Спартак никогда)) Ты кто такой? Клоун бестолковый. И куда тебя в Спартаке ставить, бездаря. У самих таких Нимелей пачка бегает за дубль.
14:55
Веравалер
При всём том, что игрок он интересный, Спартаку такие не нужны. Очень уж специфичный, под него всю игру затачивать надо. При том, что он - совсем не Месси. Так что - брысь в конюшню!
14:50
Revelator78
Так одно другому не мешает!)
14:12