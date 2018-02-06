Агенты Вериссимо прибыли в Москву?

Представитель агентства MGS Sport, управляющего делами защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, в беседе с корреспондентом "СЭ" Гошей ЧЕРНОВЫМ подтвердил, что переговоры "Спартака" по трансферу футболиста близки к завершению. По его словам, красно-белые заплатят за переход игрока 7,5 миллионов евро.

– Сделка скоро будет закрыта, – сказал представитель. – Во вторник утром агенты Вериссимо Апаресиду Инасиу и Маркос Рибейру прилетели в Москву, где урегулируют последние детали сделки, в том числе зарплату и длительность контракта игрока со "Спартаком".

"Сантос" согласился продать Вериссимо за 7,5 миллиона евро. Эту сумму "Спартак" заплатит за 100 процентов прав на игрока, "Сантос" сам распределит эти деньги между всеми сторонами, владеющими правами.

Напомним, в этом сезоне Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего на его счету 45 игр и один гол за "Сантос".

Вериссимо и "Спартак". Что происходит на самом деле//

Бразильские СМИ сообщили условия сделки по переходу Вериссимо в "Спартак"