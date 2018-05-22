Агент: "Сарри не отказывался от предложения "Зенита", потому что не получал его"

Агент главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри Алессандро Пеллегрини рассказал корреспонденту "СЭ" Гоше ЧЕРНОВУ о том, что никто из "Зенита" не предлагал его клиенту возглавить команду из Санкт-Петербурга. Также он ответил на вопрос, получал ли 59-летний специалист предложение продлить контракт с неаполитанским клубом.

– Правда ли, что Сарри отказался возглавить "Зенит"?

– Это невозможно. Он не отказывался от предложения, потому что не получал его.

– "Наполи" предлагал Сарри продлить контракт?

– Сегодня нет.

Ранее издание calcionapoli24 сообщило, что 59-летний специалист решил не переезжать в Россию, несмотря на то что "Зенит" предложил Сарри контракт с зарплатой в 4 миллиона евро без учета бонусов.

"Зенит" и Сарри. Что известно на данный момент