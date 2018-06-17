Агент: "Не только российские клубы интересуются Игбуном, но все его мысли связаны с "Уфой"

Представитель форварда "Уфы" Силвестра Игбуна Хорен Калашян рассказал "СЭ" о том, что 27-летний нигериец не собирается покидать уфимский клуб. Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны ЦСКА, который возглавляет экс-тренер уфимцев Виктор Гончаренко.

– Интерес к Игбуну всегда был и есть, и не только со стороны российских клубов, – сказал Калашян. – Он большой профессионал своего дела. Игбун сейчас игрок "Уфы", а это значит, что все его мысли там. Когда эти интересы превратятся в предложение, тогда и будем обсуждать их. (Игорь НОВИКОВ)

Игбун выступает за "Уфу" с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2019 года. В минувшем сезоне форвард провел 26 матчей на клубном уровне, забив 7 мячей и отдал 4 результативных паса.

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